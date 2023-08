Un exdirigente del sindicato de colectiveros fue atacado a balazos por un sicario cuando atendía su bodega junto a su esposa en Santa Anita.

Cámaras de seguridad muestran cuando el sicario se acerca al negocio fingiendo ser un comprador. Segundo después pide una gaseosa, pero al pagar saca un arma y dispara tres veces. Solo una bala alcanzó a la víctima.

“De frente me disparo y cuando retrocedo me caigo y la pistola se le traba. Tengo una bala que salió y gracias a Dios no pasó mayores”, indicó el agredido a América Noticas.

Él fue atendido en su casa por una enferma particular, ya que prefiere no salir por temor a represalias. Asegura saber quién fue el atacante. “Hace dos años, tuve el ataque de una persona por el paradero de un colectivo. Esa persona asesinó a muchos compañeros, tomó el control de la zona”.

Peritos de criminalística llegaron al lugar para recoger los casquillos de bala y buscar pistas que ayuden a dar con el sicario. El caso está manos de la Depincri de Santa Anita.

Su familia exige a las autoridades mayor seguridad y averiguar quién fue el agresor. Además, pedirán garantías para sus vida.