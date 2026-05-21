El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde este sábado 23 hasta el domingo 24 de mayo, la costa del país registrará un incremento en la velocidad del viento, que alcanzará niveles de moderada a fuerte intensidad.

Según detalló Senamhi, el fenómeno traerá consigo efectos secundarios en las condiciones climáticas habituales de la región costera. “Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se espera cobertura nubosa con niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral hacia la madrugada y las primeras horas de la mañana”, precisó la institución en su aviso meteorológico.

Pronóstico para el sábado 23 de mayo

El Senamhi desagregó las velocidades estimadas para la primera jornada del evento técnico que tendrán lugar en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima y Piura.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las ráfagas se distribuirán de la siguiente manera a lo largo del territorio costero:

Costa norte: se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 km/h.

Costa centro: se calculan valores de alrededor de los 34 km/h.

Costa sur: se registrarán corrientes cercanas a los 22 km/h.

Costa de Ica: Se estiman valores próximos a los 36 km/h.

Neblina, lluvias y fuertes vientos podrán presentarse durante el día. (Foto: Eduardo Cavero / Archivo GEC)

Condiciones para el domingo 24 de mayo

Para el segundo día del aviso, los especialistas prevén un ligero aumento en la fuerza de las corrientes de aire Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua y Piura.

En estos sectores del litoral se registrará velocidades “próximas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanos a los 24 km/h en la costa sur y valores próximos a los 37 km/h en la costa de Ica”.

Senamhi instó a la ciudadanía y a los conductores de vehículos a tomar las precauciones correspondientes ante la eventual disminución de la visibilidad en las carreteras y el incremento de la neblina durante las primeras horas del día.