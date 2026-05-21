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Las autoridades meteorológicas instaron a la ciudadanía y a los conductores a tomar precauciones ante la eventual disminución de la visibilidad en las carreteras. Foto: composición GEC
Las autoridades meteorológicas instaron a la ciudadanía y a los conductores a tomar precauciones ante la eventual disminución de la visibilidad en las carreteras. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde este sábado 23 hasta el domingo 24 de mayo, la costa del país registrará un incremento en la velocidad del viento, que alcanzará niveles de moderada a fuerte intensidad.

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