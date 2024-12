Indignante. Una profesora de San Martín de Porres (SMP) denunció que es víctima de acoso sexual desde hace varios meses por parte de un colega. Lo lamentable del caso es que, luego de la queja, las autoridades estudiantiles despidieron a la mujer y no al acusado, quien responde al nombre de Juan José Vega Mendoza.

Belky Majino contó que los comentarios de connotación sexual empezaron en agosto. Este comportamiento se repitió por varias semanas y en noviembre llegó a su punto más álgido cuando el hombre ingresó a una oficial del colegio Santa Ana y realizó gestos obscenos delante de la docente.

El caso fue reportado ante el gerente general de la institución educativa, José Rivera Carrascal, quien minimizó la situación y días después despidió a la profesora pese a que el auxiliar de educación reconoció su comportamiento inapropiado.

“Igual te voy a separar, de una u otra forma, tú ya no vuelves. Yo no quiero tenerte en el colegio . Con causal o sin causal, tú no vuelves más”, se le escucha decir al director en un audio difundido en Buenos días Perú.

La mujer fue despedida bajo el argumento de que había acosado al gerente José Rivera. Ella niega esta imputación y considera que su cese fue una represalia por alertar sobre el hostigamiento al interior de la escuela.

La profesora fue separada del centro educativo Santa Ana el 19 de noviembre; sin embargo, ningún tipo de sanción habría alcanzado al auxiliar Juan José Vega Mendoza, quien continúa laborando en el colegio .

Belky Majino ya colocó la denuncia ante el Ministerio de la Mujer (MIMP) y Sunafil .

Más denuncias

A raíz de este caso salió a la luz otra víctima. Se trata de una extrabajadora que asegura haber sufrido acoso sexual por parte del gerente general del colegio.