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Ambulancias de EsSalud auxiliaron a más de 15 mil pacientes en Lima y Callao en lo que va del año.
Ambulancias de EsSalud auxiliaron a más de 15 mil pacientes en Lima y Callao en lo que va del año.
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Las unidades del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) del Seguro Social de Salud (EsSalud) ejecutaron más de 15 mil atenciones por urgencias y emergencias en Lima y Callao, durante el primer trimestre del 2026. A través de la línea gratuita 117, se procesó un total de 124 978 llamadas y 53 089 triajes médicos telefónicos, lo que permitió una respuesta oportuna y la adecuada clasificación de los pacientes.

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