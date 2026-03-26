Resumen

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Asociación de Universidades del Perú tiene nuevo Consejo Directivo.
Asociación de Universidades del Perú tiene nuevo Consejo Directivo.
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Jorge Luis Cáceres Arce, rector de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, asumió la presidencia de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), para el periodo 2026-2028.

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