Asociación de Universidades del Perú tiene nuevo Consejo Directivo.

Jorge Luis Cáceres Arce, rector de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, asumió la presidencia de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), para el periodo 2026-2028.

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La ceremonia se desarrolló tras el proceso electoral celebrado el pasado 22 de enero. El nuevo Consejo Directivo está integrado también por la rectora de la Universidad Nacional del Santa, América Odar Rosario, quien ocupa la vicepresidencia de la ASUP.

En representación de las universidades privadas fueron elegidos como vocales las máximas autoridades de la Universidad de San Martin de Porres, José Antonio Chang; de la Universidad Privada Antenor Orrego, Felicita Yolanda Peralta; y de la Universidad San Ignacio de Loyola, Jorge Talavera.

Entre tanto, como vocales de las universidades públicas asumieron sus funciones los rectores de la Universidad Nacional Federico Villareal, Cristina Alzamora; de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Heraclio Castillo; y de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Eleazar Crucinta.

A la ceremonia asistieron los asociados a la ASUP y diferentes autoridades del sector educación. En su discurso, el flamante presidente de la ASUP, Jorge Cáceres, expresó su agradecimiento a la gestión saliente presidida por Lida Asencios, pas rectora de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, y reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada por la calidad educativa y por la defensa de la autonomía universitaria.