Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En Villa El Salvador se entregaron tres casas y se planea implementar otras 14 en este distrito y en Villa María del Triunfo.
En Villa El Salvador se entregaron tres casas y se planea implementar otras 14 en este distrito y en Villa María del Triunfo.
Por Redacción EC

En la audiencia organizada por El Comercio en Surco, en agosto del 2023, la vecina Gianella Sipión preguntó si la gestión municipal incrementaría la cobertura del plan de reciclaje. El alcalde Carlos Bruce explicó la creación del programa Techo Propio Surcano y anunció la implementación de hasta 30 viviendas. Más de dos años después, la iniciativa no solo ha incrementado el número de viviendas entregadas en Surco sino que, a través de convenios, ha logrado que la fórmula se repita en otros distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Audiencias Vecinales: El programa del alcalde Carlos Bruce que convierte chatarra en viviendas se expande en Lima
Sucesos

Audiencias Vecinales: El programa del alcalde Carlos Bruce que convierte chatarra en viviendas se expande en Lima

Audiencias universitarias: Los candidatos al nuevo Congreso bicameral responderán ante líderes juveniles
Sucesos

Audiencias universitarias: Los candidatos al nuevo Congreso bicameral responderán ante líderes juveniles

Miraflores: Denuncias vecinales destapan una ruta informal y riesgosa a las playas de la Costa Verde
Lima

Miraflores: Denuncias vecinales destapan una ruta informal y riesgosa a las playas de la Costa Verde

Playa Agua Dulce estará cerrada el domingo 15 de febrero por exceso de basura
Sucesos

Playa Agua Dulce estará cerrada el domingo 15 de febrero por exceso de basura