Audiencias Vecinales: El programa del alcalde Carlos Bruce que convierte chatarra en viviendas se expande en Lima

En la audiencia organizada por El Comercio en Surco, en agosto del 2023, la vecina Gianella Sipión preguntó si la gestión municipal incrementaría la cobertura del plan de reciclaje. El alcalde Carlos Bruce explicó la creación del programa Techo Propio Surcano y anunció la implementación de hasta 30 viviendas. Más de dos años después, la iniciativa no solo ha incrementado el número de viviendas entregadas en Surco sino que, a través de convenios, ha logrado que la fórmula se repita en otros distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Entre el 2023 y el 2025, el alcalde Bruce entregó 48 viviendas, y para este 2026 planea construir otras 22, con lo que se llegará a un total de 70 al finalizar su gestión. Una vivienda de Techo Propio Surcano se financia con S/32.100 generados por la planta de reciclaje de e la Empresa Municipal de Santiago de Surco (Emuss S.A.). Para llegar a ese monto, el material reciclado implica 13.500 kg de botellas de plástico, 74.250 kg de cartón o 45.692 kg de chatarra.

Uno de los beneficiarios es Gumercindo Enríquez Arcos, un vecino surcano de 70 años del asentamiento humano Mateo Pumacahua y paciente oncológico. Su antigua vivienda de madera presentaba filtraciones, pero ahora Gumercindo califica su nuevo hogar como “seguro y bonito”. “Este es un programa innovador en Lima porque no usa dinero del Tesoro Público, sino recursos que se originan en la propia comunidad. No solo se otorga un hogar digno, sino también promueve la cultura del reciclaje”, explicó el alcalde Bruce.

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, cumplió con las viviendas que prometió en audiencia de El Comercio.

—El gran salto—

El éxito de este programa despertó el interés de otros distritos. Así, en el 2025, la Municipalidad de Surco firmó convenios con sus pares de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo para que esas gestiones repitan la iniciativa con el asesoramiento y la asistencia del equipo de Bruce.

Hasta la fecha, suman tres viviendas entregadas en Villa El Salvador, y en Villa María del Triunfo se empezará en las próximas semanas. Para este 2026 se planea construir 14 viviendas en ambos distritos.