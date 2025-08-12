Este 13 y 14 de agosto se llevará a cabo la 17ª edición de CADE Educación, organizada por IPAE Acción Empresarial, en el Auditorio Ing. Antonio Blanco Blasco del Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro. En esta ocasión el tema estará centrado en cómo se puede continuar la implementación de la inteligencia artificial en la educación, pero sin perder el enfoque humano.

Con el lema “La educación navegando en la transformación digital: ¡Aceleramos o naufragamos!”, el evento se contará con la participación de más de 20 expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán conocimientos, experiencias y soluciones aplicables para impulsar la transformación digital en la educación peruana.

En el mundo actual, donde la educación está evolucionando rápidamente con las nuevas tecnologías, es fundamental que en el Perú se reflexione sobre la urgencia de avanzar hacia la transformación digital en la educación. Vivimos en un contexto retador de cambios inminentes y constantes a los cuales debemos adaptarnos, para no perder el rumbo.

Las innovaciones y nuevas tecnologías nos brindan grandes oportunidades; sin embargo, si no las implementamos también podría agudizar mucho más la brecha educativa en nuestro país versus la educación de nivel mundial. Por ello, debemos acelerar los cambios y reformas urgentes para la transformación digital en la educación, porque ya perdimos mucho tiempo y nuestro sistema educativo no puede esperar más.

Algunos de los principales expositores de esta edición son: José Escamilla (México), Director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey; Saro Khatchadourian (Estados Unidos), Director & Chief of Staff de CISCO; Rodrigo Fernández de Paredes, CEO CX Latam Group; Liliana Alvarado, Vicerrectora Académica y Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP); Alfredo Pérsico, CEO y Fundador de FutureLab y Agents4Future (A4F); y muchos líderes más.

Para mayor información del evento, todos los interesados pueden ingresar a https://www.ipae.pe/cade-educacion-2025/ y a las redes sociales de IPAE Acción Empresarial. La inscripción al evento es de S/. 440 en la modalidad presencial y S/. 190 en la modalidad virtual.