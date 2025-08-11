El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al Ministerio del Interior que emita de forma urgente el reglamento de la ley que autoriza el uso de pistolas eléctricas por parte de los serenos. Pese a que la norma ya fue aprobada, aún no cuenta con el marco reglamentario necesario para su aplicación en las calles.
Según Reggiardo, esta ausencia priva a las municipalidades de un recurso clave para enfrentar la inseguridad ciudadana. “Los serenos necesitan por lo menos esto para realizar una labor eficiente”, afirmó, destacando que el reglamento permitiría el uso de este tipo de armas no letales bajo normas claras y controladas.
El funcionario municipal señaló que dotar a los serenos de pistolas eléctricas facilitaría intervenciones más rápidas y seguras, reduciendo riesgos tanto para los agentes como para los vecinos. Añadió que esta medida beneficiaría a todo el país y no solo a la capital, al fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y la prevención de delitos en zonas críticas.
Reggiardo también reiteró su propuesta de crear una policía municipal que agrupe a 60 mil serenos capacitados y certificados, trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional en patrullajes, control del orden y vigilancia de espacios públicos.
Enfatizó que esta iniciativa no pretende reemplazar a la Policía, sino sumar esfuerzos para ampliar la cobertura territorial y proteger de manera más efectiva a los vecinos. La combinación de un mayor número de efectivos municipales entrenados y equipados con herramientas como las pistolas eléctricas, aseguró, permitiría reforzar la seguridad ciudadana y reducir la incidencia delictiva.
