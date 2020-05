Hasta el 30 de abril pasado, se atendió un total de 4.310 solicitudes de atención médica vía remoto a nivel nacional a través del aplicativo web de telemedicina del Ministerio de Salud (Minsa). Esta nueva practica se reguló a fines de marzo, cuando se aprobó la implementación y desarrollo de los servicios de telemedicina, mediante un documento adjunto a la Resolución Ministerial Nº 117-2020/MINSA que tiene como objetivo permitir a la población acceder a atención médica a distancia.

En el Minsa las teleconsultas que se han realizado hasta el momento fueron por casos de hipertensión esencial (30%), diabetes mellitus no insulinodependiente (29%), actividades del adulto mayor (12%), examen médico general (8%) y rinofaringitis aguda (8%). A diario se hacen triajes a través de un formulario que va a una central de monitoreo, donde los médicos de Minsa evalúan y llaman a los pacientes de acuerdo a los resultados diarios. También permite controlar la ubicación geográfica de estos y saber si rompen o no el aislamiento domiciliario. El horario de atención es de 8 a.m. a 8 p.m.

A esta iniciativa se han sumado clínicas, municipios y distintas entidades para ofrecer teleorientación vía telefónica o vía una aplicación móvil. En algunos casos las consultas son gratuitas.

Servicios gratuitos

La clínica de ojos Oftalmosalud informó que ofrecerá de manera gratuita el servicio de teleorientación oftalmológica mientras dure el estado de emergencia sanitaria. Esto, con el objetivo de solucionar todos los casos de patologías oculares primarias, los cuales son fácilmente identificables por medio de una comunicación digital o telefónica.

Para acceder a este servicio gratuito, los pacientes deberán enviar un correo electrónico a contacto@oftalmosalud.com.pe, en el cual deberán colocar sus datos y número de contacto solicitando este servicio. Otra de las formas es también escribiendo un mensaje al Facebook de la empresa.

La comunicación entre pacientes y médicos será vía Google Meet, Zoom, teléfono o vídeo llamada de WhatsApp. Los cupos son limitados por la demanda que existe actualmente y la teleorientación tendrá una duración de 10 minutos.

Por su parte, desde el mes de abril, la municipalidad de San Borja ha puesto a disposición un servicio de orientación médica a distancia que facilita la atención vía telefónica o videoconferencia de especialistas médicos y psicólogos, de manera gratuita. Está dirigida a vecinos de todo Lima Metropolitana y Callao.

Para su funcionamiento, la Municipalidad de San Borja cuenta con un staff de 28 médicos y 4 psicólogos, quienes atienden en especialidades como: medicina general, pediatría, geriatría, urología, ginecología, otorrinolaringología, psiquiatría, endocrinología, reumatología, oncología y dermatología, entre otras.

El servicio está operativo de lunes a domingo, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Las personas que deseen recibir este servicio gratuito pueden registrarse de dos maneras: mediante la página web de la Municipalidad (http://www.munisanborja.gob.pe/doctor-link) y mediante la central telefónica 01 631-1000 (Central del Serenazgo).

El procedimiento consiste en el registro de datos personales y motivo de consulta, así como el envío de una dirección de correo electrónico. Tras ello, el usuario es contactado, recibiendo un enlace para la plataforma virtual de atención, según el horario establecido.

Las atenciones son de consejería y orientación en la especialidad. En caso de urgencia o emergencia médica, los profesionales orientan al usuario a acudir a un establecimiento de salud.

Seguro de Salud

Mónica García, vicepresidenta de Innovación y Estrategia Digital de RIMAC Seguros, informó que han implementado servicios que les permitirá a sus asegurados tener atenciones médicas y usar sus seguros de salud desde su hogar.

“En nuestra Central de Emergencias tenemos un servicio de Orientación Médica telefónica, en la que nuestros asegurados podrán recibir asesoría médica por teléfono. En nuestra web, en la zona Mi Cuenta tenemos disponible un servicio de Orientación médica online, a través de chat o video llamada en las especialidades de Medicina General, Pediatría, Nutrición y Psicología”, precisó.

Respecto al costo de las consultas, los asegurados pueden realizar reembolsos de consultas médicas y medicinas en un proceso 100% digital desde Rimac.com/Mi cuenta. Este servicio es importante, sobre todo, en casos de clientes que hayan efectuado gastos de farmacia con receta.

Los asegurados también pueden acceder a consultas de telemedicina a través de la aplicación de la Clínica Internacional.

“Finalmente, si alguno de nuestros clientes sospecha que pueda tener algún síntoma relacionado a Coronavirus, puede hacerse una triaje online mediante un chatbot a través de nuestra web. Los casos de probabilidad alta serán derivados a un médico especialista”, dijo.

Por su parte, la Clínica Internacional ha diseñado una aplicación llamada SALVA. En ella se encontrarán información y consejos prácticos para ayudar a transformar el hogar en un lugar seguro, protegiendo a los miembros de las familias con COVID-19 y reduciendo las posibilidades de contagio de la enfermedad.

Adicionalmente, se hallarán consejos para seguir una buena alimentación e ideas para cuidar la salud mental. La aplicación puede ser descargada en App Store: https://apps.apple.com/pe/app/salva/id1510012906 y en Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salva.us

¿Cómo funciona la telemedicina?

Con respecto a la actual pandemia, el servicio remoto de la app del Minsa (desarrollada por la empresa Smart Doctor) permite realizar el telemonitoreo para las personas que están en aislamiento domiciliario.

La plataforma Smart Doctor, empresa de telemedicina, se creó hace dos años. Esta ha puesto la plataforma a servicio del Gobierno desde el 13 de abril, luego de firmar un convenio interinstitucional.

La empresa indicó que tiene la capacidad para atender a 10 millones de personas y que hasta la fecha van atendiendo a 3.500 pacientes y esperan llegar a 8 millones para fin de año.

“La gente piensa que la telemedicina va reemplazar a la medicina presencial, pero no es verdad. Se complementan. Si tienes fiebre o vómitos no te voy a poder atender por telemedicina, sino que tengo que examinarte. Pero si es un cuadro de migraña o de diabetes y es una consulta no hay problema. Cada servicio tiene sus indicaciones. Atendemos a patologías no graves. Tenemos un límite y si no puedo darte un diagnostico los médicos los derivan a un hospital. Cada persona que entra al sistema llena un formulario en el que puedo ver si está en condiciones de recibir atención”, indicó el doctor Christian Rivera de Smart Doctor.

Para acceder a Smart Doctor, una persona primero debe llamar al 113 e ingresar a la opción 4. Ahí será enviada a una web anexada a la Reniec, donde debe llenar un formulario. Tras ello se le enviará un código que deberá ingresar en la aplicación y así poder tener contacto con el médico. También está disponible para los dispositivos Android en Play Store y a través de la web para dispositivos Apple.

Esta plataforma podrá usarse en casos de orientación médica, triaje virtual, lectura de exámenes auxiliares, seguimiento, control de enfermedades, a fin de brindar una segunda opinión y tratar a pacientes que dieron positivo para COVID.

