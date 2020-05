El sábado pasado los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), liderado por el Decano Nacional, el doctor Miguel Palacios, se presentaron en los exteriores del Palacio de Gobierno con el fin de solicitar ayuda para los médicos de Iquitos, quienes están graves tras resultar positivos a COVID-19. Hasta el momento han llegado a Lima 27 trabajadores de salud, según informó el decano del CMP. Estas son las historias de los médicos que trabajan en Loreto, la cuarta región con mayor cantidad de contagiados en el Perú, con 1834 casos confirmados.

El último domingo, el avión presidencial y dos aeronaves privadas más arribaron a los profesionales de la salud en situación delicada por el coronavirus, ellos fueron trasladados al Hospital de Ate y a la Villa Panamericana.

El decano del CMP, Miguel Palacios, informó durante una conferencia de prensa que hay en total 27 personas entre médicos, enfermeras y obstetras que han sido traídos a Lima para recibir tratamiento para el covid19. Además, reiteró que aún hay 7 médicos que están gravemente enfermos, conectados y requieren venir a Lima. La situación los compañeros de los trabajadores de salud que han llegado a Lima sigue siendo crítica.

Situación en Iquitos

Emilio Wesche (57), médico emergencista del Hospital III de EsSalud de Iquitos, ha trabajado sin parar desde hace 30 años. Él es uno de los pocos médicos que no ha contraído el COVID-19; sin embargo, el viernes pasado le tocó vivir unos de los momentos más complicados de su carrera, el jefe de servicio de emergencia, área donde el trabaja, falleció. “Eso ocurrió mientras era asistido por ocho médicos con mucha experiencia. La magnitud de este hecho nos ha marcado. Él dio su vida entera a la medicina, tenía 53 años”, contó.

Desde hace dos meses Emilio Wesche ha trabajado sin parar para salvarle la vida a los pacientes que llegaban diariamente al hospital. “Estoy destrozado anímicamente, mi jefe murió en mis manos. Han llegado médicos jóvenes de Lima y yo he pedido que me dieran los 15 días de aislamiento. Estoy guardando distancia con mi familia, cansando de verlos llorar cada vez que voy al hospital”.

Médicos que llegaron a Lima. (Foto: EsSalud)

Asimismo, informó que hoy hubo una protesta en el hospital con el fin de pedir garantías y más seguridad para los médicos. “Hemos estado en primera línea de batalla. Necesitamos equipos de protección personal, no entregan completas las medicinas, falta oxigeno y no contamos con ventilados mecánicos. Estamos totalmente abandonados, prueba de eso es que hay 157 médicos contagiados en Iquitos”.

El médico explicó las carencias y la situación que se vive en el hospital. “Todo el hospital está contaminado. Al día se se necesitan unos 700 balones de oxigeno, el clima en Iquitos es distinto, aquí llegamos hasta los 34 grados y con la protección personal es un infierno, nosotros seguimos batallando, muchas veces sin almorzar”.

A raíz de esta situación el domingo trasladaron desde Iquitos hacía Lima al médico Pedro Cruz, la enfermera Karina López y la química farmacéutica Ivonne Navarro; todos ellos del hospital III de EsSalud de la región Loreto, que resultaron infectados con el COVID-19, todos compañeros del médico Emilio Wesche.

Médicos que llegaron a Lima. (Foto: EsSalud)

La médico, Yurida Chacón, quien cumple 24 en unas semanas, llegó a Iquitos desde Lima el 1 de mayo como parte del primer grupo que entró a trabajar al hospital de EsSalud. Ella trabaja en un hospital itinerante, llamado Hospital Perú, donde quedan 38 de los 51 médicos que llegaron, ya que 13 renunciaron al ver que la situación era mucho más complicada de los que imaginaron. Las carpas de este hospital temporal quedan en la misma área del Hospital III de EsSalud.

“Hay que tener mucho temple", comenta Yurida Chacón, quien ha llegado a ver hasta 10 fallecidos al día. “El problema que pude ver desde el primer día que hice guardia es la falta de oxígeno, se acaban los balones, estábamos desabastecidos. (...) para uno como médico es difícil pasar por está situación, tratar de ayuda al paciente. Un balón cuesta hasta 5.000 soles y hay gente que no tiene los medios económicos, me tocó ver fallecer muchas personas”.

La joven médico resaltó que la ayuda que llegó desde Lima no es suficiente. “Si no hay ventiladores lo máximo que le puedes hacer es brindarle a las personas una correcta terapia. Los pacientes y sus familiares han armado carpas de plástico afuera para que puedan recibir medicamentos, ya que adentro no hay suficientes camas. Los médicos que nos hemos podido quedar, vamos a luchar, pese a que colegas y amigos estén falleciendo”, explicó.

