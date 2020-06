El 26 de febrero, antes del inicio de la cuarentena por el COVID-19, la Municipalidad de Surco empezó a instalar unos juegos infantiles con forma de robot gigante en el parque temático Enrique Martinelli, en el sector que colinda con la Av. Ayacucho. En ese entonces, los vecinos se opusieron a la colocación de estas estructuras con toboganes cerrados debido a que los consideraban inseguras para los niños y afectaban las áreas verdes y la tranquilidad de la zona.

A inicios de marzo, la junta vecinal comunal del sector 4.2 envió dos cartas al alcalde de Surco, Jean Pierre Combe, en las que rechazan el proyecto y pedían que se paralicen los trabajos porque no se consultó adecuadamente a los vecinos. En la primera misiva, del 2 de marzo, se indica que estos juegos de gran tamaño (unos 7 metros de alto) no son acordes con el paisaje y actividades que se realizan en este parque, que cuenta con una ciclovía interna y canales de riego de cemento. En este parque, según explican, no existen “espacios habilitados para juegos de tal dimensión, donde los niños puedan tener un cómodo, libre, seguro y sano desplazamiento”.

También se advierte que el único ingreso a los juegos es a través de una ciclovía de alto tránsito, lo que puede generar peligro para los menores. Además, reclaman por el retiro de árboles.

En la primera carta enviada por la junta vecinal el 2 de marzo pasado se pide detener los trabajos.

En la segunda carta, del 4 de marzo, la junta vecinal advierte que estas obras atentan contra el concepto ecológico y residencial de este espacio público. Pese a los reclamos, las obras continuaron y, según comprobó El Comercio hace unos días, las estructuras ya están instaladas.

“Es un atropello a los vecinos porque no se hizo una comunicación o encuesta previa. Se hizo una consulta, poco transparente, cuando ya estaba en marcha la obra. Por eso, reiteramos la solicitud de retiro”, señaló una integrante de la junta vecinal.

Espacio expuesto

A pesar del estado de emergencia y de que los juegos no pueden ser utilizados, varios vecinos de la zona consultados por este Diario apoyan la posición de la junta. Incluso, en algunas casas se han puesto carteles con mensajes en contra de la obra. También reclaman porque, hasta el sábado, había zanjas sin cerrar.

“Ahora que están permitidas las salidas, no va a faltar un niño que se acerque. Las zanjas no se han rellenado y alguien puede entrar. Es un peligro si no se cierran o retiran”, indicó Noemí Tejada, vecina que hace 30 años vive en la zona. En el lugar, la comuna solo puso mallas para impedir el ingreso.

Los vecinos indican que las estructuras son peligrosas para los menores que transitan por la zona durante los paseos recreativos (Foto: Renzo Salazar).

Consulta vecinal

El 2 de marzo, luego de la primera carta, la Gerencia de Participación Vecinal del municipio de Surco remitió un memorándum a la junta comunal en el que informa que se hicieron encuestas en la zona para conocer su percepción sobre la instalación de los juegos infantiles.

Según el documento, de los 107 consultados, el 61% dijo que estaba a favor. Sin embargo, los vecinos cuestionan que la consulta se haya hecho el 27 y 28 de febrero, cuando las obras ya habían iniciado. Además, indican que el proceso no fue transparente.

La comuna colocó unas mallas de plástico para prevenir el ingreso de menores durante la pandemia (Foto: Renzo Salazar).

“De unas 100 encuestas, un 60% está a favor; pero nosotros, para enviar las cartas, juntamos más de 60 firmas en contra de los juegos, solo de vecinos que viven alrededor del parque. Hay gente que indica que no les han tocado la puerta para encuestarlos. El municipio tampoco mostró los cuestionarios”, señala la integrante de la junta vecinal.

En un contexto en el que se han autorizado las salidas de menores por 30 minutos para reducir la sensación de encierro durante la cuarentena por el coronavirus, la junta vecinal señala que la obra “está inconclusa” y “no está debidamente protegida”. “Pedimos que los juegos se retiren como lo hicimos desde un principio, no que se cerquen”, indica la directiva de la junta de vecinos.

El Comercio pidió durante varios días a la Municipalidad de Surco sus descargos sobre los reclamos de los vecinos, pero no hubo respuesta.

Desde que el 18 de mayo se autorizara los paseos de menores de 14 años, la comuna ha desinfectado los parques de Surco. También la municipalidad ha puesto mallas de plástico para evitar el acceso a los juegos infantiles en estos espacios.

Según el reclamo de la junta vecinal, los nuevos juegos infantiles pueden generar un conflicto con los usuarios de la ciclovía que funciona dentro del parque (Foto: Renzo Salazar).

