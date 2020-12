La compañía de bomberos Grau 16 de Barranco se encuentra haciendo una colecta para poder traer una unidad de rescate que ha sido donada por el Gobierno de Japón. Para tal propósito que beneficia a la ciudadanía, necesitan recaudar 9.800 dólares en un mes.

José Luis Palacios, oficial de la bomba “Grau 16″ (B-16), comenta que desde hace 12 años tienen un camión de rescate con similares características técnicas al equipo donado. Este cuenta con un brazo hidráulico que, en caso de accidentes vehiculares, puede levantar un carro sin mayor esfuerzo.

“Pero, esta unidad de rescate cumplió su tiempo de vida debido a que en la última reparación que le realizaron, se ocasionó un accidente en el taller y terminó volteada. Desde ese momento, el equipo quedó inutilizado”, afirmó Palacios.

A raíz de la buena experiencia que la compañía de Barranco tuvo con su camión anterior, el oficial Palacios se encargó personalmente de conseguir la donación del Gobierno de Japón de una unidad de rescate similar. El equipo donado tiene un valor de 250 mil dólares y lo único que tiene que pagar esta compañía es 9.800 dólares por el flete, gastos logísticos y el traslado al puerto de Japón.

“Ahora que lo conseguimos, tenemos que traerlo. Los compañeros están muy emocionados y han comenzado a ver videos de cómo trabaja esta unidad y la capacitación que requerimos. En la unidad Grau 16 de Barranco ahorita hay un espíritu de que tenemos esta oportunidad de volver a tener una unidad de rescate”, resaltó Palacios.

Apoyo de F&H HOPE

Esta recolección y coordinación la está llevando a cabo la Organización No Gubernamental (ONG) F&H HOPE, que viene a poyando a los bomberos desde hace 15 años. “Entendemos que son fiestas y hay gastos, pero necesitamos el apoyo de la sociedad para juntar los 10 mil dólares”, recalca José Palacios, quien también es secretario general de HOPE.

Para equipar totalmente la unidad de rescate, se necesitan alrededor de 30 mil dólares adicionales. “Esto sería lo óptimo, pero podemos empezar con lo que tenemos, objetos de segunda. Eso es un poco la idea”, afirma el oficial.

Cómo apoyar esta iniciativa

“Grau 16” de Barranco necesita juntar 9.800 dólares en el plazo máximo de un mes, ya que Japón no puede guardar la unidad mucho tiempo. “Si nosotros no respondíamos que podíamos cubrir los gastos, la unidad se la daban a Ecuador, porque Japón ya la había conseguido para nosotros, pero no la puede tener un año metida en el puerto”, recalcó el oficial de la B-16.

La fundación HOPE ya ha abierto las cuentas de depósitos y hasta el momento han logrado recaudar en 600 dólares. Además, los compañeros de “Grau 16” hicieron un sondeo para ver cuánto dinero podría aportar cada uno y llegaron a comprometer 2 mil dólares.

Igualmente, falta mucho para alcanzar la meta de conseguir esta unidad que beneficia no solo a Barranco, sino a todo Lima.

Aquí dejamos el afiche de la ONG H&G HOPE, donde puedes encontrar las cuentas de depósito para apoyar a esta causa.

