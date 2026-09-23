Por Redacción EC

Diversas actividades gastronómicas se han desarrollado por los 157 años de fundación de la ciudad de La Merced y los 49 años de creación política de la provincia de Chanchamayo.

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