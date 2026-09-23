Diversas actividades gastronómicas se han desarrollado por los 157 años de fundación de la ciudad de La Merced y los 49 años de creación política de la provincia de Chanchamayo.

La ciudad de La Merced celebró su aniversario con la elaboración de una barra de chocolate de 86 metros de largo. La jornada incluyó el apadrinamiento del chocolate más grande del mundo, el cual fue distribuido de manera gratuita al público. La actividad busca poner en vitrina la producción cafetalera y chocolatera de la Selva Central.

Además, se preparó la ensalada de frutas más grande, como una forma de resaltar su abundante variedad agrícola. El certamen fue promovido por la municipalidad provincial de Chanchamayo en coordinación con la agencia agraria Chanchamayo de la Dirección Regional de Agricultura Junín.

“Se ha utilizado fruta de la selva central, de Shuaro, de Pichanaqui, de Perené, de todos los distritos de Chanchamayo, como piña, naranjita china, mandarina, papaya, banano, plátano, carambola”, señaló el productor frutícola Javier Martínez.

Esta ensalada de frutas se ha convertido en una tradición durante estas celebraciones, pues resalta el trabajo de los agricultores y la diversidad de productos que se cultivan en esta provincia. Además, se busca fortalecer el turismo.