El ministro de Salud Hernando Cevallos, informó este viernes que el Gobierno negocia la adquisición de otras 35 millones de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) del laboratorio Pfizer, para el 2022. Además, anunció conversaciones con la compañía farmacéutica estadounidense Moderna para concretar la compra de 10 millones de vacunas.

Durante la inauguración de la central de oxígeno ‘Respira Loayza’ del hospital Nacional Arzobispo Loayza, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) afirmó que la provisión de vacunas está totalmente garantizada en el país. En otro momento, reiteró que el retraso en la llegada de vacunas contra el COVID-19 al Perú haya estado relacionado con la situación que ocurre en el Cancillería, tras la renuncia del exministro Héctor Béjar, luego de unas declaraciones sobre la Marina de Guerra y el terrorismo en el país.

“Cualquier gestión que pueda hacer la Cancillería no es algo que se resuelva en 15 días. Tenemos avances con Pfizer, por ejemplo, estamos en plena conversaciones para tener el año que viene 35 millones de dosis vacunas y con Moderna otras 10 millones. Cerrar estos contratos, ustedes comprenderán que eso tarda meses, no es fácil. Hay que acordar plazos y tiempos de entrega y capacidad de producción de los laboratorios. Así es que, acá no tiene que ver que la Cancillería esté o no trabajando a tres semanas de haber llegado al Gobierno”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro de Salud

Como es público, de acuerdo con los contratos firmados por el Perú, Pfizer deberá entregar 32 millones de dosis. Durante agosto, el Perú recibirá más de 6.5 millones de vacunas: 3 millones de Sinopharm, un poco de más de 2.8 millones de Pfizer, 660 mil de AstraZeneca.

Para el 22 de agosto está programado el arribo de 1.000.000 vacunas de Sinopharm y 1.202.760 dosis de Pfizer, las cuales aún no tiene un día específico de llegada.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El exministro de Salud descartó que se esté incumpliendo con el arribo progresivo de las 98 millones de vacunas anunciadas en el gobierno de Francisco Sagasti.