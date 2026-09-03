Incautan maquinaria usada en minería ilegal. (Foto: PNP).
Incautan maquinaria usada en minería ilegal. (Foto: PNP).
Por Redacción EC

Las economías ilícitas y la criminalidad organizada vienen ampliando su influencia sobre la economía de América Latina y desafiando la capacidad de los gobiernos para ejercer un control efectivo sobre territorios donde la presencia del Estado es nula o insuficiente. Además, el dinero de origen criminal, una vez que logra ser lavado, puede incorporarse al sistema económico formal, dificultando la identificación de su procedencia y generando nuevos riesgos para la transparencia, la competencia y la inversión.

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