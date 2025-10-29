El presidente ejecutivo y el gerente de la Red atendieron las consultas y absolvieron las inquietudes del equipo de control. Foto: Essalud
El presidente ejecutivo y el gerente de la Red atendieron las consultas y absolvieron las inquietudes del equipo de control. Foto: Essalud
Redacción EC
Redacción EC

El informó que se vienen implementando mejoras en las áreas de Emergencia del hospital Edgardo Rebagliati Martins con el fin de optimizar el servicio que se brinda y avanzar en el proceso de desembalse en la atención a los asegurados.

Durante su recorrido por las instalaciones del centro de salud, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, revisó los espacios que se han recuperado e implementado con camas y sillones para brindar mayor comodidad a los pacientes y sus familiares.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

¿Retirará su AFP? Depósitos, fondos o dólares: estas son algunas opciones para invertir


También, Acho Mego enfatizo que se ha puesto especial énfasis en reorganizar y optimizar los espacios para mejorar la capacidad operativa.

Contraloría visita Essalud

Representantes de la Contraloría General de la República visitaron el hospital Rebagliati y se reunieron con el presidente ejecutivo y el gerente de la Red Essalud, quienes atendieron sus consultas e inquietudes.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC