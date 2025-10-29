El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que se vienen implementando mejoras en las áreas de Emergencia del hospital Edgardo Rebagliati Martins con el fin de optimizar el servicio que se brinda y avanzar en el proceso de desembalse en la atención a los asegurados.

Durante su recorrido por las instalaciones del centro de salud, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, revisó los espacios que se han recuperado e implementado con camas y sillones para brindar mayor comodidad a los pacientes y sus familiares.

También, Acho Mego enfatizo que se ha puesto especial énfasis en reorganizar y optimizar los espacios para mejorar la capacidad operativa.

Contraloría visita Essalud

Representantes de la Contraloría General de la República visitaron el hospital Rebagliati y se reunieron con el presidente ejecutivo y el gerente de la Red Essalud, quienes atendieron sus consultas e inquietudes.