#EXCLUSIVO Tres menores se habrían escapado de la Casa del Padre, fundado por @MJAguayo63, candidata al Senado por Renovación Popular. Una de ellas habría regresado al albergue, mientras las otras 2 siguen sin ser ubicadas.https://t.co/7SBpap51it



🧵👇🏼 (1/6) pic.twitter.com/ZYjVj8HB12 — Rodrigo Muñoz (@rodrigomunozpe) March 24, 2026

El refugio ‘Casa del Padre’ es dirigido por un grupo evangélico que lidera la congresista Milagros Jáuregui, candidata al Senado por Renovación Popular, junto a su esposo, ambos pastores. Cabe mencionar que no sería la primera vez que una menor se escapa de dicho albergue. Punto Final reveló hace poco otros 8 casos.

Albergue en el ojo de la polémica

En un informe previo de El Comercio narramos la historia de las imágenes difundidas en la página de Facebook del refugio, en dónde se observa a las niñas, todas víctimas de violación, vestidas con lo que sería un tipo de uniforme (pantalón beige y polo gris), formando una fila delante de un escenario junto a la congresista Milagros Jáuregui.

Algunas de las menores cubren sus rostros mientras las exponen ante el público con el presunto objetivo de respaldar un discurso vinculado a lo religioso y que iría en contra de los derechos de las niñas.

La Comisión de Ética investigará a Milagros Jáuregui por la difusión de imágenes en las que se observaría en actos públicos a menores víctimas de abuso sexual vinculadas al albergue La Casa del Padre. Foto: Congreso.

En tanto, otras menores sostienen en brazos a sus hijos nacidos tras negárseles el aborto terapéutico, Vale decir que, según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), este acto es equiparado con uno de “tortura”.

Los registros fotográficos también muestran que, en agosto del 2025, el referido albergue recibió la visita de la entonces ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza.

La polémica aumentó aun más y las críticas elevaron su calibre luego de que la parlamentaria afirmara que en estos casos “la única víctima es el bebe”, excluyendo así a las madres aun menores de edad que resultaron agraviadas por el delito de violación.

Detalles de la fuga: lo que se conoce

Según el periodista Rodrigo Muñoz, de ‘La Contra’, en total fueron 3 las menores que se habrían escapado de la ‘Casa del Padre’, fundado por la congresista Milagros Jáuregui. Una de ellas habría regresado al albergue, mientras que las otras dos, hasta el cierre de esta nota, siguen sin ser ubicadas.

Una de las adolescentes, de iniciales R.P.S.V., fue ubicada el domingo 15 de marzo, un día después de escapar del refugio, y llevada a la comisaria por personal de la unidad de protección especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Allí pasó por el médico legista y los resultados concluyeron lesiones físicas.

Según contó su hermana, la menor presentaba cortes en los brazos; aunque ella no descarta que se haya autolesionado. La menor le comentó que se había escapado por “estrés” y porque “la habían separado de una amiga” que tenía dentro del albergue. La menor llegó a pasar una noche en la calle.

Anteriormente, la adolescente ya habría pasado por cuadros similares tras sufrir violencia familiar hace algunos años. Según informó Muñoz, denuncias en la comisaría y extractos de la cámara gessell confirman que los padres de la menor ejercían diversos tipos de violencia contra ella.

El programa detalló que el padre ha tenido una investigación preparatoria en la fiscalía por actos de violencia sexual en contra de la menor. Por ello, la menor quedó bajo el cuidado de su hermana durante todo el 2024. Luego, en el 2025, fue internada en el refugio.

Pese a todos estos antecedentes, la hermana señaló que el padre de la menor la llamaba por teléfono constantemente a La Casa del Padre, con el permiso que otorga el MIMP. Agregó que la adolescente fue encontrada en casa de un tío y que no le han brindado mayor información sobre dónde han llevado a su hermana.

En tanto, se sabe que una segunda menor que escapó de la casa hogar, de iniciales N.B.J.M. (de 15 años), también fue reportada como desaparecida. Estos casos revelarían una falta de protocolos en el albergue y también por parte del MIMP para proteger a las adolescentes.

Defensa de la congresista

En diálogo con El Comercio, la congresista Jáuregui se refirió a lo acontecido en el refugio ‘Casa del Padre’. Indicó que efectivamente fundó el albergue hace 9 años, pero que desde hace 5 años no guarda ninguna relación alguna con este, mucho menos de carácter administrativo, y que solo acude una que otra vez de forma voluntaria para alguna actividad específica.

Por ello, señaló que si bien se ha podido enterar de lo acontecido, no tiene mayores detalles. “Hace 5 años yo entregué la casa a un directorio. No tengo relación alguna. Voy cuando hay voluntariado. Y casi no tengo tiempo de ir. No tengo ningún tipo de relación más ahora“, sostuvo.

Jáuregui agregó que lo que puede decir es que en los Centros de Acogida Residencial (CAR) se dan casos de adolescentes, sobre todo de 16 y 17 años, que no desean estar más y ya quieren salir. “Ya no son niños. Sé que ha habido casos en los CAR, pero en este caso yo ya no tengo una relación administrativa (con el refugio ‘Casa del Padre’). Solo voluntariado", dijo.

🚨 En los últimos días se han difundido mentiras para desacreditar mi trabajo.



El albergue que fundé protege a menores víctimas de violencia, actúa dentro del marco legal, no recibe recursos del Estado y nunca tuvo fines políticos. pic.twitter.com/I6yf7bq7SD — Milagros Jáuregui de Aguayo (@MJAguayo63) February 11, 2026

En tanto, la parlamentaria se refirió a las imágenes difundidas hace unas semanas que muestran la exposición de menores víctimas de violación pertenecientes al refugio con fines aparentemente religiosos y que se las estaría obligando a seguir con un embarazo no deseado. Jáuregui negó esta acusación.

“Los CAR no tienen ninguna potestad sobre las menores. La PNP entrega al MIMP estos casos y el MIMP las entregan a diferentes car. Lo único que hacen los refugios es recibirlos, protegerlos, darles alimentación y estudio. Ningún CAR tiene potestad de decidir sobre la vida de los menores. Es totalmente falso que obligo a las menores a dar a luz", expresó.