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Resumen

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Tras casi mes y medio de la difusión de polémicas imágenes que muestran cómo la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo expone a menores víctimas de violación pertenecientes al refugio ‘Casa del Padre’ frente a un auditorio repleto de gente, otro escándalo recae en este albergue y la legisladora. De acuerdo con un informe del programa ‘La Contra’, el pasado 14 de marzo, tres adolescentes se habrían escapado del centro de acogida, siendo ubicada solo una hasta el momento. Las otras se encuentran aun con paradero desconocido.

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