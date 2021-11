Ante la alerta epidemiológica por el riesgo de importación de casos de la nueva variante de la COVID-19, Ómicron, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que la presencia de este nuevo linaje de SARS-CoV-2 podría ocurrir en “cualquier momento” en el Perú, debido a que ya se vienen reportado casos en otros países del mundo.

Al ser consultado si esta alerta emitida a través del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) sobre advertencia de la variante Ómicron, además del incremento de cifras COVID-19, y la cercanía de las celebraciones de las fiestas de fin de año, hace evaluar el Gobierno tomar nuevas medidas como retomar la cuarentena, señaló que por ahora espera “no sea necesario”. Remarcó que el trabajo para la contención del virus también involucra el compromiso responsable de la ciudadanía.

“Esperemos que no, que no sea necesario eso [volver a cuarentena], pero va a depender a la evolución de la propia pandemia, pero además va a tener que ver con los cuidados que tengamos como sociedad. Acá, no solo basta que el Minsa extienda sus puertas, necesitamos que la sociedad no se descuide. Pasamos por varios lugares, y la gente no tiene mascarillas, está reunida, sin cuidarse y eso no ayuda, y eso es caldo de cultivo para que el virus llegue y se disperse”, indicó a Canal N.

“Reiteramos el llamado a la responsabilidad de todos para protegernos frente a esta variante [Ómicron] y que las fiestas [de fin de año] no sean un detonante para su aparición. Vamos avanzando, a pesar de que se van incrementando las cifras de contagiados. Si embargo, vamos conteniendo la mortalidad a partir de la vacunación, pero no podemos confiarnos. Hay que tener cuidado de esta situación”, añadió Cevallos.

Casi el 66% de la población está vacunada

En otro momento, el ministro se mostró confiado en que el Ejecutivo pueda lograr la meta de lograr el 80% de población vacunada contra el COVID-19 en este año. Resaltó que el proceso está avanzando de forma acelerada, y que en la última semana se viene avanzando en cerrar las brechas en las regiones donde aún se reportan cifras menores de personas inmunizadas.

“Estamos en casi en el 66% de la población vacunada y nuestra expectativa es llegar al 80%, y estamos en eso, corriendo lo más que se pueda en todo el país. Creemos que lo vamos a lograr. En la última semana hemos vacunado 1 millón 980 mil personas y con una importante participación de las regiones donde teníamos justamente atraso en la vacunación. Entonces, esperemos que con las medidas dispuestas a partir del 15 de diciembre [exigencia de carné de vacunación para ingreso a espacios cerrados] podamos ir cerrando una mayor cobertura”, expresó.

“Todos sabemos, que la vacunación es fundamental, pero no solo basta la vacunación, hay que mantener el distanciamiento social, el uso de doble mascarilla. Todavía no hemos detectado en nuestro país la variante Ómicron, pero hay que estar muy alerta porque en cualquier momento seguramente va a aparecer en Perú. La presencia de esta variante ya existe en varios países de Europa”, mencionó.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, Informo que en el país se está registrando un rebrote de casos por coronavirus, pero solamente en algunas provincias y que si la tendencia continua de la misma forma, podríamos estar entrando a una tercera ola de la pandemia en este mes de diciembre. Pero nos encontramos preparado afrontar una nueva ola de contagios.

