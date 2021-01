Un momento de tensión se vivió esta tarde en el primer piso del Hospital de Emergencia Ate Vitarte. Personal médico se enfrentó a golpes por la instalación de camas de hospitalización para pacientes con COVID-19. En dicha gresca estuvo presente el congresista Wilmer Cayllahua.

Pero, ¿qué ocurrió realmente en el Hospital de Emergencia Ate Vitarte y qué hacía allí el parlamentario de la bancada del Frepap?

Congresista asegura que fue un malentendido

Según contó Cayllahua, el Frente Social de Defensa de Ate lo llamó para advertirle que el hospital estaba sacando a los pacientes, por lo que acudió inmediatamente al establecimiento de salud para ver lo que estaba pasando. Cuando llegó, aseguró, la gresca ya se había iniciado.

“Estaba a 5 minutos del hospital y me llamó el Frente Social de Defensa de Ate, que me indicó que estaban sacando a los pacientes, que les cerraban la puerta. Me acerqué al hospital y el conflicto ya estaba armado en la puerta. Yo ingresé para tratar de calmar la situación”, detalló.

Cayllahua explicó que en una reunión con las autoridades del hospital le señalaron que se trataba de un malentendido, que no estaban sacando a los pacientes, sino que querían implementar mas camas en los espacios libres.

“Me dijeron que de ninguna manera iban a desalojar a nadie. Conversamos con todo el personal del hospital para calmarlos y resaltar que debemos estar unidos. Ahora están todos tranquilos, se han calmado las aguas”, sostuvo el parlamentario.

Denuncian que se trató de impedir instalación de camas

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS), condenó los hechos de violencia ocurridos en el Hospital de Ate, pues “atentan contra la salud de los pacientes hospitalizados, así como, la salud pública y los bienes del estado que pertenecen a todos los peruanos”.

Asimismo, precisó que se iniciarán las investigaciones del caso con el objetivo de sancionar y/o iniciar los procedimientos legales correspondientes contra los que resulten responsables.

El sector Salud detalló que según el compromiso asumido el 15 de setiembre del 2020, se estipuló la cesión de una parte de la infraestructura del Hospital de Emergencia Ate Vitarte para la consulta externa de pacientes no COVID del Hospital Vitarte, debido a un aumento de la demanda de atención en Lima Este. Por ello, el 8 de octubre se entregaron 14 consultorios.

Como parte del proceso de fortalecimiento de los servicios para atender la emergencia sanitaria, el Hospital de Emergencia Ate Vitarte dispuso la implementación de 62 nuevas camas de hospitalización en un espacio del primer piso.

“Alrededor de la 1 p.m. de hoy, un grupo personas ingresó de forma violenta al referido hospital para agredir al personal del nosocomio y tratar de impedir la instalación de estas camas de hospitalización, atentando contra los compromisos asumidos y representando una amenaza contra la salud pública”, denunció.

