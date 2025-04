Un incendio de grandes proporciones continúa consumiendo varias estructuras en Barrios Altos, en el Cercado de Lima, desde la noche del domingo 13 de abril. El siniestro, que comenzó en un inmueble de seis pisos ubicado en el cruce del jirón Santa Rosa (ex Antonio Miró Quesada) con Luis Sotomayor, ha provocado la evacuación de decenas de personas y mantiene en alerta a todo el vecindario.

Bomberos trabajan con más de 40 unidades, pero el fuego aún no ha sido controlado. (Foto: Andina)

Alrededor de 40 familias han tenido que dormir a la intemperie en calles cercanas, tras ser desalojadas de sus viviendas como consecuencia del fuego. Una de las zonas más afectadas es la quinta San Pedro, una construcción antigua de quincha y adobe que fue evacuada por completo ante el riesgo de colapso estructural.

Según confirmó a RPP el brigadier Carlos Romero, de la 25 comandancia departamental de bomberos, el incendio se encuentra confinado pero no controlado. Esto significa que las llamas han sido contenidas dentro de un perímetro, pero aún no han sido extinguidas, y existe riesgo de propagación si no se mantiene el control.

Hasta el lugar han llegado 44 unidades de bomberos que, con la ayuda de escaleras telescópicas, luchan contra las intensas llamaradas que aún arden en el interior del edificio afectado. Una densa humareda negra cubre el cielo sobre el jirón Santa Rosa, jirón Sotomayor y jirón Cusco, zonas que concentran los mayores daños.

El comandante Fredy Rivera, de la cuarta comandancia departamental, señaló que se esperaba controlar el fuego para el miércoles 16; sin embargo, el brigadier Romero advirtió que las labores podrían extenderse por dos o tres días más, debido a las dificultades para acceder a los focos del incendio. Comparó la magnitud de la emergencia con la del incendio ocurrido hace un mes en el jirón Cangallo.

Además de las viviendas, al menos dos almacenes y siete predios han sido afectados. Propietarios de negocios han logrado retirar decenas de fardos de textiles, mientras que los vecinos sacan sus pertenencias en medio del caos.

