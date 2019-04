Intervienen a sujeto que fue descubierto tomando fotos a las piernas de una joven

Un ingeniero civil fue sorprendido cuando tomaba fotografías a las piernas de una joven sin su consentimiento en un centro comercial de Independencia. Una testigo fue la que se percató del hecho y dio aviso a la agraviada.

En imágenes grabadas por la testigo y difundidas por "90 Matinal" se observa cuando la joven estaba sentada frente al sujeto identificado como Jhonny Romero Torero, quien manipulaba el celular. Al ser descubierto fue intervenido por personal de seguridad.

►Municipalidad de Lima realiza estudios sobre teleférico que conectará SJL e Independencia

►Independencia: comuna cerró cinco clubs nocturnos ilegales

Según el noticiero, el detenido, un ex funcionario de la Municipalidad de Carmen de la Legua, negó inicialmente las acusaciones, pero cuando se le revisó su celular se encontró dos instantáneas de la joven.

“Una señora me avisó que un señor me estaba grabando. Entonces le pregunté si me estaba grabando y me dijo que no. Entonces me acerqué, le quité el celular y ahí se encontraban mis fotos”, contó la denunciante que prefirió mantener el anonimato.

En su manifestación policial, Jhonny Romero Torero contó que tomó las fotos a la agraviada porque le encontró un parecido a una conocida.

“Quería mostrárselo para hacerle una broma a mi amiga, decirle que es su clon en persona, similar a ella”, indica su testimonio.

La joven interpuso la denuncia por violación a la intimidad en la comisaría de la Independencia.