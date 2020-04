El sábado 18 de abril, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, propuso usar el cuartel Barbones, ubicado en El Agustino, como nuevo lugar para los comerciantes ambulantes de La Parada. “Este predio que pertenece al Estado, está subutilizado, y en un área aproximada de 3.5 hectáreas podría albergar a los vendedores de manera transitoria, mientras ahí mismo se desarrolla un proyecto definitivo”, dijo.

La Parada fue clausurada de manera definitiva el 2 de marzo de 2014, durante el mandato de la ex alcaldesa Susana Villarán, debido que el lugar, donde los comerciantes minoristas de verduras y frutas vendían sus productos, se había convertido a través de los años en insalubre e inseguro. Días después de la clausura, Villarán precisó que la operación se basó en un informe de Defensa Civil. En el lugar se construyó el Parque del Migrante, inaugurado en diciembre del mismo año.

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, indicó que su municipio tienen una propuesta reubicar a todos los comerciantes dentro del Parque del Migrante porque la zona se encuentra cercada y podrían llevan una contabilidad del aforo, ya que no se encuentra de acuerdo con usar el cuartel Borbones. “Mencionar utilizar el cuartel es inviable, obviamente estarías utilizando un terreno privado”, precisó.

Agregó que se ha comunicado con el ministro de Defensa y el comandante General del Ejercito y que no ven factible que el traslado sea al cuartel. Además, no se encuentra de acuerdo con trasladar un problema social a otro distrito.

El alcalde de Lima resaltó que la situación en la zona no ha mejorado y en la actualidad hay más de 4.000 comerciantes trabajando al costado del parque, según cifras del municipio de Lima. Por ello, hoy le presentará la propuesta de manera formal al Premier Vicente Zeballos. "En el Parque del Migrante no entrarían todos. (...) el día sábado, el alcalde de La Victoria, me dijo que sería una muy buena idea trasladar a las personas al cuartel. Presumo que hay algún tipo de presión”, precisó.

Además, indicó "que existe aglomeración y condiciones precarias en esta zona de La Victoria, lo cual lo convierte en un foco de propagación del coronavirus (COVID-19), pero no podemos utilizar un parque metropolitano para otros fines”.

Jorge Muñoz informó a este Diario que el parque es un bien público, por la que opción del alcalde de La Victoria, significaría retroceder en una decisión que se tomó en gestiones anteriores. “Querer que que ese bien público, que sea utilizada por un grupo de personas, eso no es legal. Vimos la alternativa de llevarlos a tierra prometida de Santa Anita, comenzamos a ver cuales son otras alternativas. En el cuartel de Barbones hay 3 - 5 hectáreas que se pueden usar”.

Asimismo, resaltó que si esa propuesta no se logra concretar, habría que buscar algunas otra alternativas. “Hay espacios en La Victoria que podrían ser utilizando, me gustaría proponérselo al alcalde hay espacios municipales, pero ellos tendrían que aceptar”.

Por su parte, Geroge Forsyth resaltó que el cuartel Barbones funciona como lugar de abastecimiento de la defensa nacional. “Eso se tiene que priorizar, allí está la escolta del presidente y en ese espacio es para los caballos. Por último en el cuartel Barbones está uno de los almacenes más importante del Ejercito. Imposible colocar cerca de cualquier civil. Eso no es una antiguo cuartel, aun está en funcionamiento”, dijo.

