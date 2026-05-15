Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Pocas disrupciones tecnológicas han sido tan profundas y aceleradas como la de la inteligencia artificial. En muy poco tiempo, ha pasado de ser una promesa para convertirse en una tecnología transversal que está redefiniendo industrias completas. En educación, su impacto ya es evidente: no solo introduce nuevas herramientas, sino que cuestiona cómo se enseña, cómo se aprende y qué habilidades realmente importan. Hoy, la discusión ya no gira en torno a su llegada, sino a cómo integrarla de forma efectiva en los modelos educativos.