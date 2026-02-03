El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, fue enfático al señalar que el tema de Beca 18 se viene abordando con el máximo rigor y bajo un criterio estrictamente técnico. Aseguró que su sector trabaja intensamente en una profunda reingeniería del programa, orientada a fortalecer su impacto y asegurar mejores oportunidades para los jóvenes del país.

Asimismo, precisó que Beca 18 no ha sido suspendida en ningún momento y que, por el contrario, se encuentra en un proceso de mejora sustancial. El titular de Educación anunció que, probablemente la próxima semana, se darán a conocer los alcances de un programa reformulado, diseñado para responder con mayor eficacia a las demandas actuales. “Nuestros jóvenes necesitan una educación de calidad y el Estado tiene la obligación de ofrecerles herramientas que premien el talento, el mérito y el compromiso”, puntualizó.

Las declaraciones las formuló luego de realizar una intensa jornada de trabajo en la región Piura con la supervisión de la institución educativa José Carlos Mariátegui, ubicada en el centro poblado Monte Castillo, distrito de Catacaos. La visita permitió verificar la reanudación de los trabajos de infraestructura que estuvieron paralizados y que ahora avanzan con el objetivo de ser culminados el próximo 30 de junio.

Obras por impuestos

El sector Educación tiene una cartera de 34 proyectos priorizados que permitirá fortalecer las condiciones de aprendizaje de más de 109 000 estudiantes

El Ministerio de Educación (Minedu) implementará este año una estrategia de asistencia técnica y articulación con Gobiernos regionales, municipalidades y el sector privado con el fin de orientar de manera eficiente los recursos disponibles para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en distintas zonas del país.

El Minedu identificó 10 regiones que concentran un tope de hasta S/19 200 millones para el financiamiento de proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos (OxI). En estos territorios, la inversión estimada para atender los locales educativos más prioritarios asciende a aproximadamente S/557 millones, lo que representa una oportunidad concreta para canalizar los recursos existentes hacia obras educativas de alto impacto social.

Las regiones con mayor capacidad para dinamizar estas inversiones son Piura, Cusco, Junín, Loreto, Cajamarca, Áncash, Puno, La Libertad, San Martín y Arequipa, donde el Minedu, a través de la Dirección General de Infraestructura Educativa, brindará acompañamiento especializado, orientación técnica y soporte para la adecuada priorización, formulación y viabilidad de los proyectos a través del mecanismo OxI.