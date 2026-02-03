Escuchar
(2 min)
Beca 18 se encuentra en reingeniería, según Minedu

Beca 18 se encuentra en reingeniería, según Minedu

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Beca 18 se encuentra en reingeniería, según Minedu
Beca 18 se encuentra en reingeniería, según Minedu
Por

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, fue enfático al señalar que el tema de Beca 18 se viene abordando con el máximo rigor y bajo un criterio estrictamente técnico. Aseguró que su sector trabaja intensamente en una profunda reingeniería del programa, orientada a fortalecer su impacto y asegurar mejores oportunidades para los jóvenes del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Aeropuerto Jorge Chávez: falla en el sistema de radar obliga a retrasar vuelos
Sucesos

Aeropuerto Jorge Chávez: falla en el sistema de radar obliga a retrasar vuelos

Gobierno lanza Sunir para reemplazar al INPE: ¿Cómo y desde cuándo funcionará y cuáles son los cuestionamientos?
Sucesos

Gobierno lanza Sunir para reemplazar al INPE: ¿Cómo y desde cuándo funcionará y cuáles son los cuestionamientos?

Indecopi multa con S/8 millones al Real Plaza Trujillo por colapso de techo en patio de comidas
Economía

Indecopi multa con S/8 millones al Real Plaza Trujillo por colapso de techo en patio de comidas

Invasión de casas, falsificación de firmas y deudas millonarias: las acusaciones contra José Constantino Heredia
Lima

Invasión de casas, falsificación de firmas y deudas millonarias: las acusaciones contra José Constantino Heredia