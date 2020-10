Conforme a los criterios de Saber más

Luego de anunciar que todos los escolares de primaria y secundaria de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa podrán matricularse en el año escolar 2021 sin tener que aprobar todas las materias, el Minedu asegura que la medida no es un “cheque en blanco” para los estudiantes y asegura que si se relajan, el próximo año será más complicado.

“Lo que hemos anunciado significa que los estudiantes que no logran aprobar este año, van a tener la oportunidad de completar las competencias que les faltaron el próximo año y la obligación de certificarlas. No puede llegar un mensaje de que todos pasamos y nos relajamos, tienen que estudiar bien hasta diciembre”, refiere Cecilia Ramírez, directora General de Educación Básica Regular del Minedu, en entrevista con El Comercio.

A través de la Resolución Viceministerial N° 193-2020-MINEDU, publicada el lunes en el diario oficial El Peruano, el sector establece que el 2020 y el 2021 son considerados como años escolares complementarios en los que se ofrecerán más oportunidades a los escolares para consolidar sus aprendizajes.

La norma indica que los escolares que han accedido a las clases en forma remota pasarán de año gracias a un sistema de promoción guiada. ¿En qué consiste este sistema de evaluación?

Sin desaprobados

Cecilia Ramírez asegura que la norma aprobada tiene como principal objetivo lograr que los estudiantes aprendan, considerando el contexto en el que se ha cursado el año escolar. “La evaluación no tiene fines de aprobar o desaprobar sino de retroalimentar con el estudiante para saber qué está logrando y no. Teniendo en cuenta toda la dificultad que ha significado para los estudiantes y sus familias conectarse en plena pandemia, sobre todo aquellos que han tenido familiares enfermos o han padecido problemas económicos. Teniendo en cuenta esto es que el Minedu plantea la promoción guiada”, precisa Ramírez.

La promoción guiada es definida por el Minedu “como un periodo de consolidación para el desarrollo de competencias y reforzamiento, si así lo requiere el estudiante, en el 2021. Tiene como propósito brindarle mayor tiempo y oportunidades para alcanzar los niveles de logro”.

Al finalizar el 2020, los estudiantes deberán certificar las competencias aprobadas ante sus profesores. Ellos evaluarán los logros solo en base a las materias enseñadas durante las clases remotas. Las competencias aprobadas serán registradas en el sistema y las que faltan aprobarse o no se llegaron a desarrollar quedarán reservadas para el próximo año.

“Ese casillero irá en blanco y el próximo año se completará después de un periodo de consolidación de aprendizaje que irá de marzo a junio. Durante ese periodo, el estudiante tendrá apoyo del docente para completar las competencias que no se lograron en el 2020. Significa que los estudiantes que no logran aprobar este año, van a tener la oportunidad de completar el año siguiente y la obligación de certificar las competencias que no pudieron hacer este año”, precisó.

El Minedu reconoce que el rol que cumplirán los docentes para este nuevo sistema de calificación será vital, por ello se iniciará un proceso de capacitación. “No solo es trabajar como un año cualquiera, se tiene que lograr completar las metas del año anterior y para eso estamos trabajando en un plan de capacitación que irá de la mano con este plan de trabajo”, agregó la funcionaria.

En la norma también se especifica que los estudiantes que durante el 2020 no tuvieron contacto con su docente o no tuvieron acceso a Aprendo en casa podrán presentar su carpeta de trabajo o portafolio con lo realizado al iniciar el año o periodo lectivo 2021. De no ser así podrán completar la carpeta de recuperación durante los meses de enero y febrero del 2021 para después obtener matrícula con promoción guiada en el siguiente grado.

Medida arriesgada

Para el presidente de Coordinadora Nacional de Padres y APAFAs del Perú, Edgar Trejo Cuentas, lo anunciado por el Minedu no es una medida adecuada ya que no evaluará de manera efectiva el aprendizaje de los estudiantes. Asegura que la norma es muy “facilista”.

“Hay muchos estudiantes que sí se han esforzado, pero creo que no es buena medida porque el Minedu opta por una manera muy fácil de tomar decisiones. Es decir, los alumnos que no han podido lograr ni el 40% de sus aprendizajes pasarán de año pero se verán perjudicados el otro año porque no tendrán base de conocimientos”, indicó a este Diario.

Trejo opina que sería más acertado que todos los alumnos pasen por una recuperación obligatoria durante enero y febrero del próximo año para nivelarse en los cursos antes de empezar el año escolar. “Además, está muy lenta la labor del Minedu. En Piura tenemos 18 mil estudiantes que no tienen acceso a Aprendo en Casa y eso es preocupante”, aseguró.

Por su parte, el experto en educación Hugo Díaz señaló que hay que considerar que es la primera vez que se dicta una medida así debido al contexto de emergencia que se está viviendo en el país por el coronavirus.

“Esta norma trata de enfrentar una situación que es complicada, porque en donde hay retroalimentación es en un 15% de alumnos que sigue la enseñanza por web, pero los que siguen por televisión es muy limitado. Entonces, ¿cómo se hace evaluación en un contexto en donde el profesor no ha podido seguir mínimamente el desempeño del estudiante?”, refiere Díaz a El Comercio.

El especialista también opina que hablar de aprobados y desaprobados en este contexto sería injusto ya que el acceso a la educación remota este año ha sido desigual en las distintas zonas rurales y urbanas del país. Señala que es necesario que el sector valore que lo que se ha avanzado para luego definir estrategias de recuperación de aprendizaje. Díaz indica que mientras no haya educación presencial, el déficit de aprendizaje será mayor.

“Una escuela sin estudiantes no es escuela, y el año escolar es mucho más que conocimientos, es convivencia, aprender, respetar normas, conocer mucho del mundo y eso no hay con la educación remota”, aseguró.

