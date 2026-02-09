Resumen

El Repositorio Virtual de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Minedu) registró más de 62 000 visitas durante 2025 y se consolidó como una herramienta clave para que ciudadanos, equipos técnicos y autoridades accedan, de forma gratuita, a las normas que orientan la construcción y mejora de colegios públicos y privados.

