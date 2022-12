El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), llevó a cabo este miércoles la campaña “Vive una navidad saludable y segura sin humo ni ruido”, en el distrito de Lince, con la finalidad de brindar recomendaciones a la ciudadanía en la compra de alimentos y juguetes aptos por Navidad 2022.

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, hizo un llamado a los padres de familia a proteger la salud de sus menores hijos y les pidió evitar la compra de artefactos pirotécnicos.

“En esta época navideña recomendamos a los padres evitar comprar productos pirotécnicos ya que podrían lesionar a cualquier integrante del hogar, supervisemos el uso de las conexiones eléctricas, evitemos que los niños tengan contacto con ollas hirviendo o planchas eléctricas, podrían generar quemaduras de diferentes grados”, indicó la funcionaria.

En el evento se instalaron diferentes stands informativos, teniendo también la activa participación de representantes del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (INSN-Breña), y del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

¿Cómo comprar alimentos y juguetes aptos de forma segura?

El equipo de especialistas de la Digesa recomienda, en primer lugar, identificar el número de Registro Nacional y Autorización Sanitaria emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional, modo de uso, instrucciones, edad recomendada, advertencias y recomendaciones, cerciorarse que no presenten olores fuertes y colores estridentes que al contacto con la mano no se despinten, entre otros.

SEPA MÁS | Navidad 2022: estos son los shows que podrás disfrutar durante el fin de semana

Asimismo, sugieren comprar únicamente en lugares seguros, donde entregue comprobantes de pago autorizados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Asimismo, los representantes del INSN-Breña recomendaron, para evitar quemaduras, no sobrecargar los tomacorrientes, dado que, estos podrían generar un corto circuito. También se debe evitar el uso de velas en espacios donde se encuentren productos inflamables, evitar que los niños tengan contacto con ollas con agua hirviendo, jarras eléctricas, planchas, entre otros.

De igual modo, el equipo de SAMU recomienda en casos de quemaduras, que la persona a la que ayudas no debe tener contacto con la fuente de origen, no intentes quitar la ropa que esté pegada a la quemadura, si la quemadura es leve puede refrescarla, con agua corriente fresca (no fría) durante aproximadamente 10 minutos. En caso de una urgencia o emergencia puede comunicarse con el equipo de SAMU a través de la línea 106.

MIRA TAMBIÉN | Mesa Redonda: Municipalidad de Lima cierra tres galerías del emporio comercial