A través de la Resolución Suprema Nº 064-2025-DE publicada en el Diario El Peruano, se designó a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entidad adscrita al Ministerio de Defensa (Mindef).

La medida se da tras aceptar la renuncia de Alberto Manuel Lozada Frías en dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados; ello a través de la Resolución Suprema Nº 063-2025-DE.

“(...) la Ley Nº 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado por Resolución Jefatural Nº 000060-2025-INDECI/JEF INDECI”, señala la publicación

¿Qué y cuál es la función del Indeci?

El Indeci es un organismo público ejecutor que forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y está adscrito al Ministerio de Defensa. Su función es asesorar y proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector, las normas que garanticen los procesos técnicos y administrativos de la gestión reactiva.

Asimismo, tienen la responsabilidad técnica de coordinar, promover y supervisar la elaboración y ejecución de la Política Nacional y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los ámbitos de preparación, respuesta y rehabilitación.