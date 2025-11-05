El Indeci es un organismo público ejecutor, integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Foto: archivo GEC
El Indeci es un organismo público ejecutor, integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Foto: archivo GEC
Redacción EC
Redacción EC

A través de la Resolución Suprema Nº 064-2025-DE publicada en el Diario El Peruano, se designó a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo jefe del , entidad adscrita al Ministerio de Defensa (Mindef).

La medida se da tras aceptar la renuncia de Alberto Manuel Lozada Frías en dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados; ello a través de la Resolución Suprema Nº 063-2025-DE.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

“(...) la Ley Nº 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado por Resolución Jefatural Nº 000060-2025-INDECI/JEF INDECI”, señala la publicación

El Indeci recomienda tene a la mano una mochila de emergencia anye situaciones de sismo, inundaciones, incendios, etc. Foto: Freepik
El Indeci recomienda tene a la mano una mochila de emergencia anye situaciones de sismo, inundaciones, incendios, etc. Foto: Freepik

¿Qué y cuál es la función del Indeci?

El Indeci es un organismo público ejecutor que forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y está adscrito al Ministerio de Defensa. Su función es asesorar y proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector, las normas que garanticen los procesos técnicos y administrativos de la gestión reactiva.

José Jerí: “Hay muchas voluntades que están encaminadas a acabar con el tema de la delincuencia”


Asimismo, tienen la responsabilidad técnica de coordinar, promover y supervisar la elaboración y ejecución de la Política Nacional y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los ámbitos de preparación, respuesta y rehabilitación.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC