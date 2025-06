El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta sus primeros cuestionamientos tras registrarse cancelaciones de vuelos nacionales durante este lunes. La situación afectó a pasajeros que tenían como destino distintas ciudades del país, quienes expresaron su malestar por la falta de información clara.

Los casos más reportados fueron los de vuelos hacia Trujillo, Cajamarca y Arequipa. Algunos usuarios aseguraron que recién fueron informados de la cancelación minutos antes del embarque. En el caso del vuelo a Trujillo, varios pasajeros indicaron que estuvieron más de una hora dentro del avión antes de recibir el aviso de que su vuelo no partiría.

Desde temprano, pasajeros reportaron vuelos cancelados y demorados en el nuevo Jorge Chávez. Foto: Captura Canal N.

De acuerdo con testimonios recogidos por Canal N, las aerolíneas no ofrecieron explicaciones precisas y, en varios casos, no notificaron a los pasajeros con anticipación ni mediante canales oficiales como correo electrónico. Además, señalaron que no hubo una orientación adecuada para acceder a reprogramaciones o compensaciones.

Una de las versiones indicaba que el aeropuerto de destino no estaba permitiendo operaciones, pero pasajeros que lograron comunicarse con personal en Trujillo afirmaron que dicha terminal operaba con normalidad. Esto aumentó la incertidumbre entre los afectados.

Los usuarios fueron derivados al área de relaciones institucionales sin recibir mayores precisiones.

Este incidente se suma a los problemas operativos detectados en los primeros días del nuevo terminal, como la falta de abastecimiento de combustible.