Una cámara de seguridad del colegio Santa Margarita registró un robo a plena luz del día, durante la hora de ingreso escolar. En las imágenes aparece un sujeto de polo blanco con negro y jean oscuro acercándose a una camioneta ploma estacionada en la cuadra 9 de la avenida Manuel Olguín, en Surco.

Observa por la ventana del copiloto, escanea el interior y, tras unos segundos de espera y vigilancia, abre rápidamente la puerta. Extrae una mochila con una laptop y otros objetos, y la escena se desarrolla mientras autos llenan la avenida y padres con niños intentan cruzar. Un vigilante del colegio, encargado de detener vehículos para que crucen los escolares, se aproxima al área.

El sujeto intenta disimular, desvía la mirada, e incluso el vigilante pasa por detrás suyo sin advertir el robo. Luego de unos segundos, el ladrón cierra la puerta, se retira y sube a un auto negro que lo esperaba más adelante para huir. Todo indica que no actuó solo: llevaba un auricular inalámbrico en el oído izquierdo, lo que sugiere coordinación con un cómplice. Se presume que este último le advirtió de la cercanía del vigilante, mientras el primero dio la señal para acercar el auto y escapar.

Nueva modalidad

La inseguridad en el país no parece tener límites. Actualmente, cualquier sitio puede ser escenario de robos, no importa si es de día, de noche, si hay mucha gente alrededor o no hay testigo alguno. Un claro ejemplo es lo que viene pasando en los exteriores del colegio Santa Margarita, en el distrito de Surco, donde en los últimos días varios padres y madres de familia han sufrido el robo de sus pertenencias durante los horarios de ingreso y salida de sus hijos.

Se trata de una nueva modalidad mediante la cual los delincuentes aprovechan esos pocos minutos en que los padres bajan de su vehículo estacionado a solo unos metros de la entrada al colegio, en la avenida Manuel Olguín, para recoger sus hijos, y sustraen las objetos de valor que pudieran hallar en el auto.

Los afectados denunciaron este robo sistemático ante la Policía Nacional y pusieron de conocimiento a la institución educativa para que esta pueda facilitarles las cámaras de video. En una de estas se logra identificar a un sujeto quien en menos de 30 segundos consigue abrir la puerta de un vehículo y hacerse de las cosas que hay al interior.

Ante los últimos hechos de robo en los exteriores del colegio Santa Margarita, la Municipalidad de Surco informó a El Comercio que se ha dispuesto mayor presencia de personal de serenazgo en la zona y se ha informado a la Policía Nacional para que destine más cantidad de efectivos ante el aumento de actos delictivos en el sector.

“Hemos tomado conocimiento de lo que pasa en exteriores del colegio. Siempre tenemos presencia de serenos, pero ahora lo hemos reforzado aun más. También hemos informado de la situación a la policía, y nos han señalado que han puesto ‘ternas’“, indicó.

El municipio de Surco señaló que ha destinado más serenos en los exteriores del colegio. (Foto: Municipalidad de Surco)

En tanto, la comuna precisó que viene desarrollando desde hace ya un tiempo el plan Colegio Seguro, que consta de una dupla de un sereno y un policía

“Velamos por la seguridad de los niños, también recomendamos a los padres que no dejen a la vista sus cosas personales en autos”, resaltó.