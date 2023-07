El Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) cerró sus puertas a las 00:00 horas de este viernes ante un paro de 48 horas convocado por los comerciantes, transportistas, estibadores y otros trabajadores. La medida de fuerza se tomó en reacción a las últimas disposiciones tomadas por la Empresa Municipal de Mercados S.A (Emmsa), ente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y su deficiente administración.

En horas de la mañana del viernes, tras acatarse el paro, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP). Dentro de las instalaciones, los trabajadores del mercado se reunieron masivamente bajo la convocatoria de los dirigentes. Poco antes de las 11 de la mañana, la Fiscalía de la Nación llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Una de las razones detrás de esta acción de protesta responde a la reciente variación en el tarifario respecto a los camiones de desabastecimiento y los vehículos menores. En el primer caso, deberán pagar un monto de siete soles por tonelada a la salida del GMML, mientras que los livianos deberán pagar dos soles por hasta seis horas de permanencia, el doble de lo exigido anteriormente. Estas medidas se adoptarán desde este 15 de julio, según comunicó Emmsa.

Comerciantes entrevistados por El Comercio aclararon que ya se cobra un monto de siete soles por tonelada a los camiones que ingresar al mercado mayorista. Además, criticaron que se haya duplicado el precio de ingreso para vehículos menores. Con la finalidad de mantener una propuesta generalizada, se ha conformado el Frente de Defensa que reúne a todos los trabajadores. “Antes estábamos un poco desunidos, pero ahora estamos todos [acatando el paro]”, mencionó un comerciante a este Diario.

Santa Anita: Paro de 48 horas en el Mercado Mayorista de Lima

Una semana conflictiva

El pasado martes 11 de julio el Frente de Defensa realizó un plantón en las inmediaciones del mercado, dando un plazo de hasta 48 horas a Emmsa y a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que atiendan sus exigencias. Estas, además de basarse en los cambios en el tarifario, también refieren a otras demandas sobre seguridad, higiene y un mejor manejo de los fondos.

Ante la inacción por parte de la empresa municipal en el plazo definido por los manifestantes, se inició el paro de 48 horas que finalizará a las 00:00 horas del domingo. Sin embargo, entrevistados advirtieron que de no obtener respuestas positivas por parte de la empresa municipal, el paro se acatará de manera indefinida.

Respecto al plantón, Emmsa respondió con un comunicado que indicaba que los sujetos que realizaron el plantón eran “ajenos” al mercado. “[Intentaron] tomar el control del mercado, incitando y hostigando a los comerciantes a unirse a la paralización convocada por algunas asociaciones de comerciantes”, según indicó el documento divulgado.

El Comercio contactó con el área de prensa de Emmsa y con la encargada de prensa de dicha entidad para solicitar una entrevista. A pesar de las llamadas y mensajes enviados, al cierre de esta edición no se han obtenido respuesta.

GMML El paro inició a las 00:00 del viernes 14 y fue acatado por la totalidad de los trabajadores. Foto: Piko Tamashiro 1 / 3 GMML Se registraron breves enfrentamientos a las afueras del Gran Mercado Mayorista de Lima, entre la PNP y comerciantes. Foto: Piko Tamashiro 2 / 3 GMML Transportistas también se unieron a la protesta en rechazo a la modificación de las tarifas de salida. Foto: Piko Tamashiro 3 / 3

Anuncian incremento de precios

Representantes señalaron que la nueva medida obligará a que incrementen el precio de los productos. Alfredo Ortiz, transportista que ha acatado el paro, señaló a RPP Noticias que los camiones suelen cargar entre cinco y seis toneladas de producto. Esto implica un pago de hasta 42 soles por unidad. Otro comerciante indicó a El Comercio que también hay camiones que salen con hasta 30 toneladas de mercadería.

“Esto lo que va a originar es un gran problema en la canasta familiar”, señaló Cristian Taboada, comerciante de papas en el mercado, a este Diario. “Hoy en día las ventas están bajas. [Ahora] nos suben las tarifas de salida, cuando nosotros ya pagamos en la entrada siete soles por tonelada”, agregó.

“Las que se van a perjudicar son las amas de casa, porque va a aumentar las verduras, por el costo que está haciendo Emmsa. Y no solo es eso, hay muchas cosas. No tenemos agua, pero pagamos puestos y de verdad es que no sé qué hace la empresa con toda esa plata que ingresa”, cuestionó Jhonny Chumacero, comerciante de limones.

Además de protestar ante la nueva tarifa incorporada, los manifestantes también piden mayor seguridad dentro del mercado, incluyendo la instalación de un puesto policial. Asimismo, piden que se erradica la informalidad y se luche contra la delincuencia interna.

Demandan mayor seguridad

Comerciantes revelaron a El Comercio que la ausencia de bancos o agencias dentro de las instalaciones del mercado obligan a los trabajadores a asumir un gran riesgo. Esto porque los pagos se hacen al contado en grandes cantidades. Al no poder realizar trámites bancarios dentro del mercado, deben salir y acercarse al banco más cercano. En el camino, son asaltados.

Asimismo, dentro del mercado también se han registrado robos menores o de dinero guardado por los propios trabajadores. A las afueras del GMML, varios trabajadores señalaron que, durante el paro, se habían registrado robos. “A raíz de que no hay centros bancarios, dentro nos marcan. Los mayoristas vendemos todo al contado, al no haber banco tenemos que salir con miedo para depositarlo”, mencionó Taboada.

“El comerciante está abandonado. Ellos no nos dan ninguna facilidad. No hay centros bancarios, no hay comisarías, los baños son un muladar. Adentro es una tierra de nadie”, resaltó Taboada. “Estamos predispuestos que salgamos a la calle y nos roben. Cruzas para ir al banco y ya te están robando”, agregó Chumacero.