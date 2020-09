Con 31 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el Concejo de Lima aprobó el último lunes declarar de interés metropolitano que no se alquilen bienes públicos para espectáculos donde se ejerza tortura contra los animales.

El regidor Carlo Ángeles, autor de la iniciativa, explica que la moción marca la posición política del Concejo para que los inmuebles que administra o en los que tiene representantes en el directorio, como la Sociedad de Beneficencia de Lima, no sean usados para corridas de toros, peleas de gallos u otra actividad que implique actos de violencia contra los animales.

“En el debate, la gran mayoría de regidores coincidimos con que las corridas de toros tienen un gran componente de violencia y tortura. Por eso hemos establecido que esta debe ser la posición de nuestros funcionarios en la suscripción de contratos futuros”, explicó a El Comercio. Votaron en contra los regidores Carlos Granda y Norma Yarrow, mientras que se abstuvieron Carlos Begazo e Isarel Acuña.

Toma aérea de la plaza de Acho. El recinto viene siendo usado como albergue para personas sin casa durante el confinamiento por el coronavirus en Perú. Foto: AFP / Cris BOURONCLE

Aunque la moción está dirigida a todos los funcionarios y miembros de directorios designados por la Municipalidad de Lima, la idea es que sea tomada en cuenta por los miembros de la Beneficencia para el alquiler de la Plaza de Acho, recinto fundado en 1766 en el centro del Rímac para la realización de corridas de toros. De hecho, así estaba redactada la iniciativa original presentada por Ángeles que fue modificada durante el debate en el Concejo Metropolitano.

Actualmente, la Plaza de Acho está concesionada, hasta diciembre del 2021, al consorcio Casa Torero, que realiza cinco corridas de toros y una novillada al año. Desde abril, es sede de la Casa de Todos, albergue temporal para personas en situación de calle implementado por la pandemia de COVID-19

Sobre este tema, el regidor precisa que el contrato con Casa Torero se mantiene vigente. Sin embargo, la moción tendría que ser considerada para el próximo contrato. “La posición que tenga la Municipalidad de Lima y que sea la de nuestros tres representantes en el directorio es fundamental para determinar si Acho vuelve a ser sede de la violencia y la tortura porque son mayoría”, señaló.

EXPRESIÓN DE VOLUNTAD

¿Esto implica la prohibición de las corridas de toros? No. Ángeles aclara que lo aprobado establece la política del Concejo Metropolitano sobre los espectáculos en los que se torture a un animal. De hecho, la moción declarativa no tiene carácter de ordenanza ni pretende modificar la normatividad vigente. Expresamente el texto aprobado señala: “declarar de interés metropolitano que los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como sus representantes ante directorios o cualquier estamento, que tengan como responsabilidad aprobar la suscripción de convenios y contratos que impliquen la disposición de bienes inmuebles establezcan lineamientos que estén orientados a diversificar el uso de los mismos, garantizando que estos inmuebles no sean utilizados para espectáculos públicos donde se ejerza cualquier tipo de tortura contra los animales”.

Tampoco fuerza a los funcionarios municipales a adoptar la postura. Según explica el abogado Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales, el concejo no tiene competencias para ordenar a representantes de la comuna a tomar una determinada decisión y una moción de este tipo no genera efectos jurídicos de responsabilidad. “El Concejo de Lima es un ente normativo y fiscalizador. Puede recomendar, pero no obligar a los funcionarios porque los regidores incurrirían en actos administrativos que son causal de vacancia y denunciados por usurpación de funciones”, precisó a este Diario.

De hecho, Edward Díaz, regidor y presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad de Lima, aclaró que la moción no tiene efectos normativos ni fuerza de ley. “El Concejo carece de competencias para innovar en el marco jurídico una prohibición que no viene dada por ley [sobre las corridas de toros]. La moción tiene solamente efecto de expresar una voluntad. Esto es importante para que no se creen falsas expectativas”, dijo el lunes en el debate virtual.

Sin embargo, aunque no se obliga a los funcionarios, el regidor Ángeles considera que sí marca un punto de partida para futuros contratos. “Carece de sentido que Concejo de Lima, el máximo órgano de gobierno de la ciudad establecido por ley, tenga una posición firme en un punto y que un funcionario la desconozca o actúe totalmente en contra”, sostuvo.

ACCIONES CONCRETAS

Quién sí tiene potestad para dirigir las decisiones que adopten funcionarios o miembros de un directorio es el alcalde de Lima, precisa Castiglioni. “Jorge Muñoz designa a los representantes del municipio en el directorio de la Beneficencia y es el único que puede conminarlos a tomar una decisión”, señaló.

Precisamente, el último lunes, Muñoz calificó la moción como un “paso importante para una ciudad más humana”. “Quedó muy claro que la supremacía de la vida sobre el maltrato animal es política de este gobierno municipal, y esto lo demostró hoy el Concejo de Lima”, expresó en su cuenta de Twitter. Este Diario intentó hablar con la comuna metropolitana sobre la decisión aprobada, pero no hubo respuesta.

En abril pasado, el Jorge Muñoz, inauguró la Casa de Todos en la Plaza de Acho. (Alessandro Currarino/GEC)

Al respecto, Ángeles pide que las declaraciones del burgomaestre se transformen en acciones para evitar que, cuando se cumpla el contrato vigente, la Plaza de Acho vuelva a ser usada para corridas de toros. “Le voy a creer cuando realmente eso se traduzca en el compromiso firme y el próximo contrato de arrendamiento garantice la posición que hemos tomado”, dijo. Además, recordó que la iniciativa tuvo dificultades para llegar a debate. De hecho, pasaron diez meses para que llegue a ese punto. “Presenté la iniciativa a fines de noviembre del año pasado y hemos tenido una serie de retrasos sistemáticos por parte de la Municipalidad de Lima, demoras en darnos opiniones técnicas, en que se agente en sesión”, sostuvo.

Víctor Aguilar, regidor que también participó en el impulso de la moción, también fue enfático al precisar que la iniciativa surgió mucho antes de que la constru. “El alcalde de Lima ni siquiera estuvo presente en el debate. La gestión tampoco quiso poner el tema en primer lugar. No es una iniciativa que apareció por la Casa de Todos”, aclaró.

¿QUÉ DICEN LOS ACTUALES ARRENDATARIOS?

Juan Manuel Roca Rey, gerente de Casa Toreros, considera que la declaratoria aprobada no aplica para las corridas de toros porque el Tribunal Constitucional las excluyó la Ley contra el Maltrato Animal. En su opinión, existen fines promocionales con miras a las próximas elecciones en el interés de los regidores por impulsar la iniciativa. “No podrán alquilarlo para peleas de perros, pero sí para corridas de toros porque no es maltrato”, dijo.

En la Plaza de Acho se realizan cinco corridas de toros y una novillada al año. (Lino Chipana / Archivo)

En su opinión, cambiar la concesión significaría perder los 2 millones y medio de soles que paga el consorcio a la Beneficencia, ingreso que sirve para atender obras sociales. “A nosotros nos encantaría rentar la Plaza para otros eventos, pero no está diseñada para eso. La Beneficencia no va a poder rentarla. Entonces, para salvarle la vida a 36 toros [que mueren al año en las corridas de toros de la Plaza de Acho] el regidor va a hacer que se mueren muchos viejitos del hospicio y muchos niños del Puericultorio”, señaló.

Las declaraciones de Muñoz tampoco fueron bien recibidas por representante del concesionario, quien consideró que fue “una puñalada trapera” porque la empresa cedió la Plaza de Acho para uso temporal de la Casa de Todos. “Nosotros seguimos pagando la renta”, agregó.

Casa Toreros volverá a presentarse como postor para el próximo contrato de arrendamiento. Roca Rey señala que con ello se garantizará la voluntad expresada por el testamento de Hipólito Unanue, propietario del recinto en el siglo XIX.

Sobre el tema, el regidor Carlo Ángeles señala que la decisión de modificar su uso corresponde a la Beneficencia, en concordancia con el artículo 830 del Código Civil que garantiza que la propiedad del recinto.“El coliseo romano se utilizó para peleas de gladiadores y eso ya no se hace. Han pasado casi 200 años del testamento ya no hay herederos legales legítimos. La Beneficencia no va a perder la propiedad”, remarcó.

Ayer, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, consideró acertada la decisión del Concejo de Lima de velar por que no se realicen espectáculos de tortura animal en recintos administrados directa o indirectamente por la comuna. Además, dijo estar en contra de que la Plaza de Acho sea utilizada para corridas de toros “Entiendo que hay personas que (consideran) que este es un espectáculo reconocido, mucha gente cree que es un espectáculo cultural, pero si me piden mi opinión personal, diría que sí [que se prohíban]”, dijo a RPP.

