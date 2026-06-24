San Isidro pone en valor árboles patrimoniales con hasta 388 años de historia.
San Isidro pone en valor árboles patrimoniales con hasta 388 años de historia.
Por Redacción EC

Con el objetivo de promover la conservación y el conocimiento del patrimonio natural del distrito, la Municipalidad de San Isidro presentó la Ruta de los Árboles Patrimoniales, una iniciativa que puso en valor cinco ejemplares emblemáticos, entre ellos un olivo con aproximadamente 388 años de antigüedad.

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