San Isidro recuperó más de 708 toneladas de residuos aprovechables para el reciclaje.
San Isidro recuperó más de 708 toneladas de residuos aprovechables para el reciclaje.
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Con el objetivo de fortalecer la cultura del reciclaje, la Municipalidad de San Isidro recuperó 708 toneladas de residuos aprovechables en lo que va del año a través del Programa Recicla San Isidro, que promueve la adecuada segregación de residuos sólidos aprovechables en las viviendas, comercios, empresas, espacios públicos, instituciones públicas y privadas del distrito.

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