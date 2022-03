La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tomó una nueva decisión tras el anuncio de la rectora de esta casa de estudios, Jeri Ramón Ruffner, de suspender el examen de admisión desarrollado los días 12, 13 y 19 de marzo, tras la filtración de la prueba en momentos en que esta era resuelta por los estudiantes.

A través de un comunicado, la Decana de América informó anoche que validará los resultados del examen de admisión del sábado 12 de marzo correspondiente al área de Ciencias de la Salud, a excepción de la escuela profesional de Medicina Humana.

Asimismo, indicó que también validará los resultados de la prueba tomada a las áreas académicas de Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de la Gestión el domingo 13 de marzo.

Vale decir que la mañana de ayer un grupo de estudiantes volvió a protestar en el frontis del centro de admisión de la UNMSM, luego de que la rectora anunciara la suspensión del examen de admisión.

“Estamos pidiendo que se respete el reglamento de admisión y se validen los dos días de examen porque nosotros somos conscientes del esfuerzo que hemos puesto en este examen. No es justo que se nos vulnere nuestros derechos como postulantes”, dijo un postulante.

Otro joven que llegó desde Huancavelica para rendir su examen y logró ingresar manifestó: “Todo lo que está pasando ahora me perjudica bastante porque me sacrifiqué mucho para poder lograr esta vacante. Lo que está haciendo la doctora es darnos una patada y botarnos habiéndonos esforzado durante muchos años”, manifestó.

La rectora Jeri Ramón indicó que para la prueba de conocimientos de los días 12 y 13 de marzo ya se había reportado una “supuesta filtración” del examen de admisión, por lo que se hizo la denuncia respectiva en la fiscalía.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen. Esto en salvaguarda de la calidad académica y los alumnos que se han esforzado en estudiar para ingresar a San Marcos frente a esta venta fraudulenta de estas pruebas que se está dando”, sostuvo el último fin de semana.

¿Cuándo es la nueva fecha de admisión y qué costo tendrá?

La UNMSM reprogramó para el sábado 2 de abril el examen de admisión para Medicina Humana y las áreas académicas de Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Los estudiantes inscritos no tendrán que pagar algún costo adicional para rendir la nueva prueba de ingreso.

“No van a pagar un sol en absoluto. Los errores que se cometen, las deficiencias y las infracciones que hayan podido haber, esto no se va a cobrar absolutamente nada (a los postulantes)”, sostuvo el fin de semana la rectora de San Marcos.

Vacantes ofrecidas en último examen

De acuerdo con lo programado por la Oficina Central de Admisión (OCA) de San Marcos, estaba programado que un total de 26.159 jóvenes postularan para obtener una de las 4.513 vacantes ofrecidas en el proceso de admisión 2022-II para las 66 carreras profesionales.

En el proceso de admisión 2022-II, la mayor demanda se orientó a las carreras de Medicina Humana (4.639), Derecho (2.383), Ingeniería de Sistemas (1.611), Psicología (1.570) e Ingeniería Industrial (1.273).

Cuadro de vacantes en proceso de admisión 2022-II:

ÁREAS ACADÉMICAS VACANTES Ciencias de la Salud 411 Ciencias Básicas 297 Ciencias económicas y de la gestión 507 Ingeniería 566 Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales 652

Denuncian que ya existía irregularidad

La rectora de la UNMSM detalló que fue alertada por el doctor Marco Almerí, ex alumno san marquino, de la filtración del examen, pues a él le había llegado la prueba. Tras esto, Jeri Ramón decidió anular el proceso de admisión.

“La pregunta es cómo llega la prueba al doctor (Marco) Almerí, si se supone que se trata de un tercero que no está dentro del proceso de examen de admisión. Él sale denunciando de que se había filtrado la prueba y la mostraba en el canal. Tenemos que saber quién le mandó prueba. Creo que lo más correcto y ético, por la trasparencia y seguridad del proceso, es anular el examen”, dijo en entrevista con la Agencia Andina.

Por su parte, Almerí criticó que la rectora de la universidad San Marcos lo haya nombrado durante la decisión de la anular el proceso de admisión 2022-II y lo calificó de “venganza”.

“Me parece una cobarde insinuación que sería yo la persona que ha filtrado el examen, queriendo así limpiar su responsabilidad (Jeri Ramón). Yo no participo de este proceso de admisión. No soy rector, no soy decano, no soy profesor, no formo parte del tercio o grupo que forma la asamblea o consejo universitario como egresado. Y no he participado de este proceso de admisión ni de ninguno antes”, dijo.

Almerí contó que tomó conocimiento de la filtración el mismo sábado en la mañana a través de las redes y que fueron otras personas quienes le enviaron por WhatsApp y Messenger el examen.

“Creo que es una venganza de parte de la rectora porque la semana pasada, cuando pude denunciar que era imposible que un alumno que haya sacado 400 o 600 puntos hace tres meses nada más, en el reciente examen de San Marcos obtenga 1.800 o 1.900 puntos. Yo he sido un postulante que se ha preparado y sé que en tres meses es imposible levantar más de mil puntos y sacar puntajes históricos. Salí a denunciar esas irregularidades que estaban ocurriendo en mi ex universidad a vista y paciencia de las autoridades”, agregó Almerí.

Por otro lado, el grupo Movimiento de Renovación Sanmarquina, a través de un comunicado expresó su “indignación” tras la anulación de la prueba de conocimientos para ingresar a la Decana de América. Sostuvo que ya se le había solicitado a la rectora Jeri Ramón la nulidad del examen rendido los días 12 y 13 de marzo, “que fue el detonante por los resultados ya viciados”.

En ese sentido, el grupo le solicitó a la Asamblea Universitaria evaluar si las autoridades y la OCA (Oficina Central de Admisión) han cumplido con todos los protocolos de seguridad para el examen de admisión 2022-II. Asimismo, que pida la relación de los que han participado tanto externa como internamente en la seguridad del examen. También solicitó la renuncia de la rectora y vicerrectores.

Serna se pronuncia

El ministro de Educación Rosendo Serna dijo el último domingo que su sector pedirá información respecto a la anulación del proceso de admisión de San Marcos. “Seguro que habrá algunas motivaciones que han permitido tomar esta decisión, pero como sector, como órgano rector, vamos a pedir la información del caso porque creo que es necesario pedir una explicación”, detalló.

Serna agregó que hasta ayer no se había contactado con la rectora de San Marcos, pero que lo haría en los próximos días. “No hemos tenido contacto, pero seguro lo vamos a hacer en los próximos días. Yo estoy viajando mañana (hoy lunes) al Cusco y el martes retornaremos para seguro seguir gestionando estos temas también”, comentó.

Posición frente a la Sunedu

Jeri Ramón ha cuestionado en más de una ocasión a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) argumentando que le quita autonomía a las universidades en el tema de creación de carreras y por la fiscalización que realiza dentro de las mismas universidades. Ella propuso a la reestructuración del consejo directivo de Sunedu con el fin aparente de tener representantes dentro de este órgano que actúen como juez y parte.

