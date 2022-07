Tras la denuncia de ciudadanos que señalan que la gasolina que le colocan a sus autos les dura menos de lo previsto, pese a que siempre colocan la misma cantidad de combustible que usan para su recorrido diario, se pudo destapar un complejo sistema de ganancia por goteo que habrían montado los grifos de Lima para salir beneficiados.

En ese sentido, El Comercio hizo su propio recorrido por los grifos de la capital con un medidor volumétrico patrón, conocido como Serafín, para ver si realmente les están robando a los conductores.

En una prueba al grifo Pecsa con el serafín, el equipo de #pasaenlacalle determinó que al consumidor se le quitó S/2.00 en cinco galones de gasolina de 95. “Si la estación recibe 500 autos al día, se están llevando al bolsillo 1.000 cada 24 horas”, reveló el informe. En dicho establecimiento reconocieron que se les entregó menos a los clientes.

Grifos no entregarían cantidad exacta de combustible. (Foto: Indecopi)

Sin embargo, el segundo y tercer grifo al que fueron se aferraron a lo que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) les permite tener, que es un rango de tolerancia, una merma.

“De repente puede estar dando menos dos rayas, entonces ya estaría perdiendo, no, estamos dentro de la tolerancia”, dijo uno de los empleados.

En tanto, en el grifo de Petroperú los propios trabajadores dijeron que el administrador le exige al personal aprovechar el máximo de tolerancia para darle menos combustible al cliente “Ellos se calibran cada mes, cada 15 días. El dueño te dice: ‘déjalo en dos líneas, tres líneas’, es su ganancia de ellos”.

¿Qué es el serafín?

El serafín es un contendedor de medición que se usa para determinar la exactitud del combustible vertido. Es obligatorio que todos los grifos lo tengan y todos los ciudadanos tienen derecho a solicitar la prueba del serafín.

Cabe indicar que, estos aparatos además deben estar calibrados ante la posibilidad que el grifo lo pueda manipular. Por eso, dicho establecimiento tiene la obligación también de tener el certificado de calibración.

Rango de tolerancia

Al respecto, Gustavo Navarro, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, consideró que algunos agentes del mercado aprovechan el rango de tolerancia para verse beneficiados al momento de vender combustible.

“En realidad no debiera ser así. Por ejemplo, yo tengo un Kia y a veces he ido a un grifo y de pronto he ido con el carro con el límite de abajo, con la luz prendida, pero me venden 15 galones, pero cuando veo el manual del carro me dice que tiene 13 galones. Entonces, de dónde salieron 15. Del margen -digamos- permitido que les permite vender ligeramente por debajo de la marca de Serafín”, señaló.

“Legalmente el grifo puede vender en el rango inferior y no pasa nada”, añadió.

Por su parte, Isabel Tafur, gerente general de la Asociación de Grifos del Perú, indicó que tomará cartas en el asunto. “De verdad es la primera vez que recibimos este tipo de comentarios. Acá vamos a tomar cartas en el asunto y escribir a todos los asociados lo que está ocurriendo y son temas que tenemos que solucionar, que cumplir, nadie puede verse perjudicado”.