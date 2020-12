Conforme a los criterios de Saber más

En medio de todas las incertidumbres que trajo consigo el COVID-19 en Perú, en junio había una sola cosa clara: las muertes y contagios del nuevo virus estaban sofocando al país. Para el cuarto mes de la pandemia, se alcanzó el récord de más de 200 víctimas por día, los contagios superaban el cuarto de millón y la falta de oxígeno hacía aún más difícil la atención de esta enfermedad. En ese contexto, las noticias de una futura vacuna empezaron a emerger como posibilidad alcanzable incluso para el Perú. Se hablaba de un comando creado específicamente para traer las dosis que laboratorios del mundo estaban desarrollando. Medio año más tarde, sin embargo, con al menos una candidata confirmada, no hay información precisa sobre cuándo empezará la inmunización en el país.

A la fecha, el Ministerio de Salud (Minsa) ha asegurado 23 millones de dosis para inmunizar a 11 millones de peruanos, de acuerdo con los acuerdos de contrato firmados con el laboratorio Pfizer/BioNtech y la iniciativa global Covax Facility. No obstante, las versiones de la llegada del primer lote han ido modificándose en el tiempo. La última en pronunciarse sobre el tema fue la primera ministra Violeta Bermúdez, quien en el programa Panorama señaló que la vacunación empezaría en el primer semestre. Antes de eso, la meta del Minsa era el primer trimestre.

Primera etapa: vacunas para este año

[30/06/2020] En su conferencia de prensa diaria desde que empezó la pandemia, el entonces presidente Martín Vizcarra anunció la creación del Comando Vacuna con el objetivo de gestionar de manera oportuna la compra de vacunas contra el coronavirus.

“Estamos poniendo esfuerzos en las coordinaciones que ya estamos haciendo para estar en primera línea en la distribución de la vacuna. Las vacunas, parece ser, que estarán disponibles en los últimos meses del año”, adelantó el examandatario.

Para este fin, dijo que se había creado un comando destinado a coordinar internacionalmente la adquisición de vacunas. Ese grupo contaba con el apoyo del sector privado, cuyo vocero era Carlos Neuhaus.

El grupo del trabajo al que se refería Vizcarra fue creado una semana antes, el 22 de junio con Resolución Ministerial N° 418-2020-MINSA, y estaba integrado por representantes del Minsa y sus dependencias, de Essalud, así como de las sanidades de las FF.AA. y la Policía Nacional del Perú. Desde el 30 se sumó también la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en las negociaciones internacionales.

Por el lado del sector privado, el autodenominado Comando Vacuna llevaba varios días anunciando su intención de asesorar al Gobierno. El 18 de junio, el diario Perú 21 los presentó como un “grupo de altos ejecutivos y profesionales vinculados al sector salud se ha organizado por iniciativa propia para ayudar al Gobierno a gestionar la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19”. Antonio Pratto, ejecutivo con más de 30 años de experiencia en la industria farmacéutica, adelantó entonces que los miembros del comité habían tenido “conversaciones individuales con algunos funcionarios del Gobierno” sobre su su iniciativa. El médico epidemiólogo Luis Suarez -hoy viceministro de Salud Pública- era parte de grupo.

[03/07/2020] Otra fecha importante ocurrió en julio. Raúl Delgado Sayán, integrante del Comando Vacuna del sector privado, dijo que entre finales de setiembre y principios de octubre varios países de todo el mundo ya tendrán acceso a la vacuna contra el coronavirus.

“Estoy convencido de que antes de fin de año vamos a regresar a la normalidad, sin temor a que esta pandemia dure muchos años A finales de setiembre y principios de octubre el mundo estará vacunándose de COVID-19. Por ejemplo, los Estados Unidos ya han financiado varias propuestas, los países del norte están muy interesados antes de que se dé la vacuna antes de que inicie el invierno en esa parte del mundo”, dijo en América Televisión.

Segunda etapa: cuarto trimestre de 2020

[20/08/2020] Pese a que aún no existía una vacuna confirmada, Martín Vizcarra anunció en su conferencia del mediodía que el gobierno gestionaba la adquisición de 30 millones de vacunas contra el COVID-19. Dijo que se coordinaba con los laboratorios Sinovac (China)-Instituto Butantan (Brasil), AstraZeneca (Reino Unido), Sinopharm (China) y Pfizer (EE.UU.), con los cuales se trabajaba la factibilidad de que el Perú participe en los ensayos clínicos.

Aunque la comunidad científica internacional es prudente para brindar fechas exactas, la proyección del mandatario ya tiene un cronograma: las primeras vacunas, de 6.6 millones de dosis, serían de Sinovac e Inst. Butantan y llegarían el cuarto trimestre de este año, mientras que las de otros laboratorios serían entregadas en el primer semestre del 2021 o a lo largo de ese año.

“Queremos poner todo el esfuerzo para que esta vacuna, apenas cuente con las aprobaciones correspondiente, podamos tenerla disponible en nuestro país”, mencionó.

Martín Vizcarra anuncia pronta adquisición de la vacuna contra el COVID-19

En esa fecha también señaló que se necesitaba modificar el marco normativo peruano porque para ese momento el ingreso de una vacuna tomaría al menos seis meses. Desde el Congreso, ese punto fue modificado recién el 4 de diciembre con la aprobación del texto sustitutorio de la ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo del COVID-19 y de otras enfermedades.

[10/09/2020] Mientras el presidente Martín Vizcarra informaba que el Consejo de Ministros aprobó un decreto de urgencia que permitirá el pago de adelanto a laboratorios, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se inició la marcha blanca de los ensayos clínicos de la posible vacuna contra el COVID-19 que elabora el laboratorio chino Sinopharm. Unos 21 voluntarios, inscritos previamente vía web, llegaron al centro de estudios, ubicado en San Martín de Porres, para ser inoculados con la posible vacuna. Antes de recibir la dosis, pasaron por un examen médico y firmaron el consentimiento informado.

Tercera etapa: acuerdos firmados y descartados

[17/09/2020] El Minsa suscribió dos acuerdos vinculantes con Pfizer y la coalición global Covax Facility para asegurar 9,9 millones y 13 millones de dosis, respectivamente. Según el convenio firmado el 17 de setiembre pasado con Pfizer, el Minsa pagaría US$118,8 millones por el lote total. Las fechas de entrega están sujetas al éxito de los ensayos clínicos y a las autorizaciones otorgadas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés).

En el caso de Covax Facility, el gobierno peruano ha adelantado un pago de S/ 75,5 millones, como parte del acuerdo firmado el 18 de setiembre con Alianza GAVI.

[18/09/2020] El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el Instituto Nacional de Salud (INS) autorizó a AstraZeneca a que realice los ensayos clínicos fase III de su vacuna candidata contra la COVID-19. Según precisaron en un comunicado, el estudio estaba previsto a iniciar a inicios de octubre con la colaboración de aproximadamente 3 000 voluntarios. Este ensayo finalmente no se realizó en el país.

[02/10/2020] El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, señaló que se espera que las vacunas lleguen país en el primer trimestre del próximo año para poder vacunar a la mayor cantidad de personas “antes de las elecciones generales del 11 de abril de 2021″.

[21/10/2020] La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó que su sector decidió no firmar el acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para una eventual adquisición de la vacuna que se encuentra en desarrollo. Ante la Comisión de Salud y Población del Congreso, dijo que su sector no obtuvo “suficiente información” sobre la vacuna que desarrolla dicho laboratorio. “Aún siendo un estudio en desarrollo, no teníamos como país suficiente información como para firmar un acuerdo previo con ese laboratorio”, informó. “No hemos firmado absolutamente ningún acuerdo con AstraZeneca respecto a una posible adquisición de vacuna”, agregó.

Cuarta etapa: primer lote en diciembre

[23/11/2020] Mazzetti, informó que 1,5 millones de vacunas contra el COVID-19 llegarán al país durante el primer trimestre del 2021 como parte de un contrato firmado con la farmacéutica Pfizer. En declaraciones a la prensa, Mazzetti señaló que el escenario “ideal” es vacunar a 24 millones y medio de adultos peruanos. “No depende de nosotros, sino de lo que oferten los laboratorios”, dijo.

Como parte del acuerdo con Pfizer, Mazzeti aseguró que el país recibirá 50.000 vacunas adicionales en diciembre, con las que se pondrá a prueba el sistema de distribución y logística, tomando en cuenta las condiciones especiales de almacenamiento que requieren.

[25/11/2020] La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que el sistema para vacunar a las personas contra el coronavirus será similar al de una votación electoral, pero que el suministro de las dosis será antes de las Elecciones Generales, programadas para el 11 abril del 2021. Ante la Comisión de Salud del Congreso de la República, Mazzetti indicó que el Minsa coordina con la ONPE para implementar 17.000 locales y 80.000 mesas en las que se aplicarán las vacunas.

Mazzetti dice que el gobierno quiere vacunar a 24.5 millones en el primer trimestre de 2021

[27/11/2020] El Minsa informó que hasta el momento “se ha intercambiado información técnica con 20 farmacéuticas, ha firmado acuerdos de confidencialidad con 13 de ellas y con 10 ha suscrito acuerdos no vinculantes” por el tema de las vacunas contra el Covid-19.

Además de los acuerdos vinculantes con Pfizer y Covax, “las negociaciones con otros laboratorios, como Sinopharm, Moderna, Sinovac, Gamaleya, Novavax, Johnson & Johnson, Covaxx, Arcturus y AstraZeneca, siguen en proceso”.

[07/12/2020] Pilar Mazzetti informó que en un primer momento se vacunará a 1,7 millones de peruanos, entre los que estarán médicos, personal policial y militares, quienes están más expuestos a contagiarse de la enfermedad. La segunda etapa estará compuesta por los adultos mayores y población de riesgo frente a la enfermedad. En una última etapa se buscará aplicar la vacuna a 16,8 millones de personas que serán el resto de la población mayor de edad. La meta sigue siendo que la vacunación se realice antes de las elecciones.

Quinta etapa: diciembre o enero

[4/12/2020] El pleno aprobó el texto sustitutorio de la ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo del COVID-19 y de otras enfermedades. La norma, además de precisar que las vacunas serán libres y voluntarias, permite que se otorgue registro sanitario condicional por un año a los medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en fase III de enfermedades debilitantes o potencialmente mortales en situaciones de emergencia. Se define un plazo de 15 días para que el Minsa y el MEF reglamenten la ley.

[5/12/2020] El presidente Francisco Sagasti informó en entrevista con RPP que la primera entrega de 50.000 dosis de Pfizer se realizará entre diciembre y enero “si todo sale bien”.

[7/12/2020] Ante la comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República, Pilar Mazzetti indicó que el Perú podría iniciar la vacunación contra el covid-19 a fines de diciembre o enero, dependiendo de la llegada de las primeras 50,000 dosis que enviará el laboratorio Pfizer. En sesión virtual ante los parlamentarios, Mazzetti explicó que -además de las 50 mil dosis- Pfizer entregará un primer lote de un millón 800 mil vacunas en el primer trimestre del 2021. Luego se sumarán otras entregas en el segundo, tercer y cuarto trimestre del 2021, sumando un total de 9 millones 900 mil dosis.

Sexta etapa: primer semestre de 2021

[13/12/2020] La primera ministra Violeta Bermúdez dijo que en diciembre no se va a tener las vacunas anunciadas desde noviembre. En entrevista con Panorama, dijo que los cambios políticos en el gobierno afectaron las negociaciones internacionales para la adquisición de dosis. “En el último mes hemos tenido tres presidentes, más de 50 cambios en los ministerios y todos estos cambios retrasan las negociaciones”, dijo.

“Vamos a tener vacunas en el primer semestre. En este momento no podemos precisar exactamente cuándo y eso me parece algo responsable, pero el Gobierno está haciendo todos sus esfuerzos para tener vacunas no de solo un proveedor sino de varios”, añadió.

[14/12/2020] El decano nacional Miguel Palacios dijo que el Ejecutivo ha tenido una gestión “decepcionante, miope y con poca voluntad política” respecto a la compra de vacunas contra el COVID-19. Ha pedido a la ministra Pilar Mazzetti que dote de más equipos de protección a quienes continuarán en la primera línea de lucha.

Un reciente informe de The Economist proyecta que nuestro país recién contaría con la cantidad necesaria al 2022.

Con información de Archivo El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO

Así luce la Panamericana Sur tras intenso tráfico por cierre de vía debido a derrame

Surco: Así luce la Panamericana Sur tras intenso tráfico por cierre de vía debido a derrame