Alex Meza es un empresario de 22 años que fue secuestrado en la madrugada de hoy, 23 de febrero, a escasos metros de su vivienda en Surco tras festejar junto a su enamorada el cumpleaños de un amigo.

De acuerdo a América Noticias, dos sujetos interceptaron a la víctima en la cuadra 5 de la calle Alicia, y posteriormente, lo subieron a la fuerza a un vehículo negro.

“Nosotros regresamos de una reunión con amigos. Fuimos a comer a una pollería en Surquillo, regresamos y no había nada en la calle. Estacionamos, cuando me estoy dando la vuelta escucho como se lo están llevando”, dijo su enamorada María Fernanda.

La pareja de Alex Meza pidió ayuda a los vecinos para que alertaran a las autoridades, pero los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar después de varios minutos.

“Cuando llegó la policía no hicieron nada, solo me dijeron que pusiera la denuncia. No salieron a buscarlo”, denunció la joven.

Era víctima de amenazas

Según su madre, el joven empresario dedicado a la compra y venta de autos venía recibiendo llamadas telefónicas por parte de extraños que se hacían pasar por integrantes de su círculo más cercano.

“Lo único que pido es que me ayuden a encontrar a mi hijo. Que aparezca sano y salvo”, dijo.

Los secuestradores todavía no se contactaron con los familiares de Alex Meza, pero tras secuestrar a su víctima procedieron a retirar dinero de su cuenta bancaria hasta en tres oportunidades.

La comisaría de Chacarilla se encuentra investigando el caso.