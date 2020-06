Están cerca de los mercados, se agrupan en paraderos y su uso es muy popular en varios distritos de la capital. La gran cantidad de mototaxis en Lima ya era un problema antes de la pandemia y ahora las autoridades buscan soluciones para evitar aglomeraciones y posibles contagios de coronavirus.

Es por ello que el municipio de Santa Anita ha planteado un ´Pico y Placa’ para controlar la circulación de estos vehículos menores. Este miércoles se publicó la ordenanza Nº 000285/MDSA mediante la cual se implementan medidas de seguridad y salubridad en el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores.

Entre las medidas se señala que durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19, solo circulará por día el 50% de la flota vehicular de cada empresa. Es decir, habrá una alternancia del 50% de la flota de lunes a sábado. De ese modo, un 50% podrá prestar el servicio los días lunes, miércoles y viernes, con número de flota impar; y el 50% restante podrá prestar el servicio los días martes, jueves y sábado, con número de flota par.

El alcalde José Luis Nole explicó a este Diario que la medida se trabajó con las dos federaciones de mototaxistas que agrupan a un total de 68 empresas formales, con una flota de 3.300 vehículos menores.

“Es un pico y placa que va por el tema de la numeración de las empresas formales registradas. ¿Por qué no por el número de placa? Porque algunas se repiten y no se podría controlar. Hemos llegado a un acuerdo con las federaciones y nos están haciendo llegar los días en los que saldrán las empresas que el área de transporte ya tiene numerado”, indicó. Una medida que puede repetirse en otros distritos.

En el diálogo sostenido, Nole indicó que los mismos transportistas reconocen que no hay mucho público en las calles y se pueden exponer al contagio de coronavirus. “Son conscientes que al no funcionar las dos universidad que tenemos y colegios, no hay tanto público, tanta gente que requiera de los servicios. Tampoco se trata de tener tanta moto en la calle haciendo tráfico en los paraderos si no van a tener clientes”, manifestó la autoridad. Los vehículos que incumplan esta medida serán llevados al depósito municipal y el conductor recibiría multas desde los S/220.

Mototaxis intervenidos fueron reunidos en el estadio municipal. (Foto: Difusión)

El alcalde recordó que durante el periodo más estricto de la cuarentena se detectó gran número de mototaxis informales. En el distrito se tiene registrado que circulan alrededor de 1.500 unidades informales provenientes de Ate y El Agustino. Unos 700 vehículos fueron intervenidos, lo que rebasó la capacidad del depósito y se tuvo que usar el estadio Chancas de Andahuaylas.

“Si no hubiéramos puesto mano firme, hubiera sido mucho peor. Más del 85% de los formales acataron el aislamiento, esta normativa que declaró el estado de emergencia el gobierno”, dijo Nole. A los intervenidos se les dio facilidades y descuentos para retirar sus vehículos luego de dos meses de internamiento.

Más contagios y más cuidado

Santa Anita es uno de los distritos golpeados por el coronavirus en Lima. Tiene en su territorio algunos de los mercados mayoristas más importantes, que también reúnen a gran número de personas. Hasta la fecha ha tenido más de 2.500 casos de contagiados por coronavirus y supera los 35 fallecidos por esta enfermedad, según información del municipio.

“En los últimos días se ha incrementado bastante. De acuerdo a la información que nos da la Diris de Lima Este, nosotros estamos pasando más de los 2500 infectados en el distrito. Hemos hecho coordinación con el Minsa (Ministerio de Salud), la policía, las Fuerzas Armadas para identificar zonas e ir casa por casa, se les hace un despistaje y se ha intervenido a más de 250 familias durante el fin de semana”, dijo.

A estas medidas de cuidado se suman las señaladas en la ordenanza Nº 000285/MDSA. En esta norma se señala que los vehículos deberán tener un aviso informativo sobre las medidas de prevención, una división o separador de material acrílico entre conductor y usuario, en los paraderos autorizados no habrá más de 3 vehículos, los cuales deberán guardar una distancia mínima de 2 metros. También se señala que se deberá aplicar control de temperatura corporal, aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID - 19 a los conductores, quienes deben utilizar una mascarilla en buen estado de conservación y limpieza.

Por otro lado, respecto a los usuarios, estos deben usar en todo momento las mascarillas de protección y no se permitirá más de dos pasajeros dentro del vehículo ni viajes compartidos, como el caso de colectivos, en el que varias personas coinciden en la misma ruta. Tampoco podrán viajar personas al lado del conductor.

Vehículos deben contar con aviso de medidas de seguridad ante coronavirus. (Foto: Difusión)

Conductores deben contar con algohol y lejía para la desinfección de la unidad. (Foto: Difusión)

CONTROL DE TAXIS

Esta mañana el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también presentó los protocolos para el servicio de taxis. “El servicio de taxi cuenta con un protocolo sanitario sectorial aprobado por el MTC, en el cual establece ciertas medidas. Por ejemplo, el pasajero no puede ocupar el asiento delantero junto al conductor porque no estaría cumpliendo el metro de distancia”, detalló a la prensa el ministro Carlos Lozada.

En este sentido, dos personas podrán viajar en la parte posterior del vehículo siempre que respeten el metro de distancia. Ninguna persona podrá viajar al lado del conductor que debe estar aislado por una mica de acrílico. También indicó que se están promoviendo el pago electrónico para evitar así el contacto entre pasajeros y conductor.

