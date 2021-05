La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que implementará tres servicios de transporte temporales para garantizar la movilidad de los usuarios de la zona norte de la capital ante la decisión de las empresas concesionarias del Metropolitano de dejar de operar las rutas alimentadoras Alisos, Izaguirre y Los Olivos.

La entidad detalló en un comunicado que dichos servicios estarán en funcionamiento de 5 p.m. a 9 p.m. y los usuarios podrán abordar los buses en la avenida Los Alisos, frente a la puerta principal del terminal Naranjal, en Independencia.

“Las rutas alternas de Alisos, Izaguirre y Los Olivos serán atendidas con buses de la Empresa de Transportes Unidos de Pasajeros S.A (Etupsa 73), de color verde con una franja blanca, y la Empresa Línea Peruana de Transportes S.A. (Lipetsa), de color rojo con blanco”, detalló la ATU en su pronunciamiento.

Además, remarcó que las personas podrán reconocer las unidades ya que contarán en la luna delantera señalética con la ruta a realizar y se tendrá orientadores en los paraderos temporales para guiar a los pasajeros, mientras que los fiscalizadores agilizarán la circulación ordenada de los buses.

Asimismo, la ATU informó que las rutas alimentadoras de Payet y Tahuantinsuyo, que también dejaron de operar, serán cubiertas por las unidades de las empresas de transporte convencional que realizan los mismos recorridos. Estas empresas son: E.T. Consorcio 45, E.T. Rápido Correcaminos, E.T. y Servicios El Sol de Santa Clara, E.T. Alipio Ponce Vásquez, Cooperativa de Transportes Corazón de Jesús y Consorcio Haydee Alfaro Montúfar.

