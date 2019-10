El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el gremio de transportistas de carga pesada acordaron ampliar el período de prueba del plan ‘pico y placa’ para camiones hasta el 2 de noviembre próximo.

Este plan de reordenamiento del tránsito empezó el pasado 10 de setiembre, con la restricción vehicular en la carretera Panamericana Sur (entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby), según el último número de placa de rodaje. Se tenía previsto que hoy se iniciara la imposición de multas de S/336 a los infractores, dejando de lado las papeletas educativas como parte de la llamada marcha blanca.

En una cita realizada ayer, en la Municipalidad de Lima, también se acordó la implementación de un carril exclusivo en el lado izquierdo de la Panamericana Sur para la libre circulación del transporte de carga (en ambos sentidos), entre las 6 a.m. y 9 p.m., de lunes a sábado. En los otros carriles de esta vía se mantendrá la restricción del ‘pico y placa’ para camiones entre las 6:30 a.m. y las 10 a.m., de lunes a sábado.

Asimismo, se mantiene en evaluación la restricción de estos vehículos durante la tarde, así como en la Panamericana Norte y Vía de Evitamiento.

“Mientras se van colocando las señaléticas tenemos hasta el 2 de noviembre para poder educar a los conductores sobre las restricciones”, indicó a El Comercio Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL) Perú & América.

Otro acuerdo, suscrito en un acta, fue la incorporación de siete vías a las 15 que conforman la red vial de carga. Esos tramos están destinados a la circulación de vehículos de carga y mercancías en todas sus modalidades, según el Decreto de Alcaldía 011-2019, publicado el 5 de setiembre en “El Peruano”.

–Relevancia de aportes–

El especialista en temas de transporte Lino de la Barrera dijo a este Diario que la ejecución del ‘pico y placa’ para camiones tal y como estaba era muy complicada. “El alcalde no había considerado que la logística urbana en Lima y Callao es compleja. Son positivos los aportes, en este caso de los gremios de transporte, para llegar a acuerdos”, sostuvo.

Agregó también que las recomendaciones que podrían hacer en esta etapa los operadores privados servirían para contribuir al desarrollo “de una coherencia en el manejo de la logística urbana”.

La Asociación de Exportadores, uno de estos operadores, precisó que a fin de evitar la circulación innecesaria de los vehículos de carga pesada en Lima ha sugerido a la comuna capitalina la implementación de parqueaderos de camiones en el Callao, Corcona, Ancón y Pucusana. También propone la fiscalización de los paraderos en las carreteras e implementar vías alternas para lograr una mayor fluidez.

—Restricciones—

A fin de reducir la congestión vehicular, el ‘pico y placa’ restringe el tránsito de camiones N2, N3, 03 y 04. Los vehículos cuyas placas terminan en número par no podrán transitar los lunes, miércoles y viernes; mientras que los que culminen en dígito impar están prohibidos de hacerlo los martes, jueves y sábados. Las restricciones no son aplicables los feriados y días no laborables.