Desde marzo, un nuevo modelo de transporte público se implementó en la ciudad. Dos empresas, Movo y Grin, que ofrecen el servicio de scooter eléctrico empezaron a operar en dos distritos de Lima: San Isidro y Miraflores. Sin embargo, este nuevo servicio carece de una reglamentación de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Debido a esto, los municipios han tomado la iniciativa de realizar normativas que regulen su uso. Hasta el momento, San Isidro y San Borja son los únicos dos distritos que cuentan con reglamentación. Miraflores presentará una ordenanza la próxima semana para regular el tránsito de scooters, mientras que Lince tiene programado tener una en cinco meses.

-Iniciativas municipales- ​ El 21 de marzo, el municipio de San Isidro firmó un acta de compromiso con Movo, una de las dos empresas de scooters. En ella se establece que estos vehículos deben circular por ciclovías o la pista, pero no por veredas. También se indica que la velocidad máxima de circulación debe ser de 25 km/h. Casi un mes después de la firma de este convenio, ocurrió el primer accidente que involucra a un scooter eléctrico de la empresa Movo. Un joven atropelló a una mujer de 63 años a la altura de la cuadra 33 de la avenida Salaverry, en San Isidro. El diagnóstico de la víctima, quien ya fue dada de alta, incluye un traumatismo encéfalocraneano moderado y varias fracturas en el brazo izquierdo. Debido al accidente, la comuna suspendió a la empresa Movo, la cual informó que a partir de ese incidente se reduciría su velocidad máxima a 20 km/h.

En el caso de Miraflores, donde también operan Movo y Grin. El municipio discutirá la próxima semana una ordenanza para regular el tránsito de los scooters. Allí se decidirá si los scooters deben ir por ciclovías o la pista. El gerente de Transporte de Miraflores indicó que el municipio decomisaría los scooters que estén mal estacionados (en rampas o entradas de garajes, por ejemplo). Además, los usuarios deberán llevar casco y elementos reflectantes. De no respetar las medidas, serán multados con 1 UIT (S/4.200).

En San Borja, hasta el momento ninguna empresa alquila oficialmente scooters en este distrito. La comuna publicó este miércoles una ordenanza para reglamentar el uso de “vehículos de movilidad individual”. La velocidad máxima será de 25 km/h. Se debe circular por ciclovías o el lado derecho de la pista. Nunca por veredas. El usuario debe utilizar casco y elementos reflectivos en su indumentaria. "Ahora que ya se publicó la ordenanza estaremos evaluando las propuestas de las empresas para ver si se ajustan al reglamento. Estas serían aprobadas por convenio. Nosotros vamos a definir las zonas por donde van a poder circular, también los espacios de paraderos", sostuvo, la jefa de la oficina de Innovación Urbana de San Borja, Solange Fernandez.

Además agregó que se multaría a las empresas con S 500 si no recogen los scooter a tiempo.

En Lince, oficialmente ninguna empresa alquila scooters en este distrito. Sin embargo, algunos usuarios ingresan a las avenidas Dos de Mayo y Navarrete, en el límite con San Isidro. Debido a esto, el municipio alista una ordenanza municipal para reglamentar su uso, la cual estaría lista en cinco meses, según informaron.

- Soluciones -

El experto en transportes, Juan Tapia, señaló que el primer paso para ordenar este nuevo sistema, es que el MTC lo incluya en la reglamentación nacional de vehículos. “El primer problema es que al no ser un vehículo que existe en la legislación nacional, no se puede obligar a cumplir el reglamento nacional de tránsito, de este modo cuando ellos infrinjan una norma, esta no se encontrará en la tabla de infracción que cada vehículo tiene. Por eso es básico que el MTC modifique su regulación, para que los distintas municipalidades puedan regularlos”, precisó.

Al respecto, la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC dijo a este Diario que “viene trabajando en la elaboración de disposiciones legales enfocadas en establecer medidas para la circulación de estos vehículos, las cuales se darán a conocer en los próximos días”. Además, explicó que se han tenido opiniones diversas y contradictorias, “hay quienes opinan que normar sobre este tema es una sobrerregulación”.