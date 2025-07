David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), señaló que el tren Lima–Chosica no puede iniciar operaciones mientras no se garanticen condiciones mínimas de seguridad y operatividad.

“La versión técnica que ha explicado el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, es clara: para que los vehículos comiencen a circular, se deben cumplir diversas condiciones que aún no se han alcanzado. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Debe haber condiciones seguras tanto para los pasajeros como para quienes transitan por la vía”, detalló.

Hernández remarcó que la línea férrea atraviesa múltiples cruces urbanos, lo cual requiere obras complementarias como pasos peatonales antes de que pueda iniciar cualquier fase operativa.

Añadió que el Ministerio de Transportes ha coordinado con la Municipalidad de Lima y ya se cuenta con un concesionario, pero este aún no ha iniciado actividades ni firmado la adenda correspondiente.

“Los pasos técnicos no pueden obviarse. El modelo de adenda ya ha sido propuesto, pero aún no ha sido firmado. Solo después de ello deben ejecutarse las inversiones. Mientras no existan las obras de infraestructura que garanticen la seguridad, no se puede hablar de un desplazamiento seguro”, enfatizó Hernández.

Asimismo, respaldó el anuncio del ministro César Sandoval sobre la instalación de una mesa técnica con el fin de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos antes del inicio del servicio.