Los boletos para visitar Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, tendrán una nueva modalidad de obtención. La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco dispuso que, desde este miércoles 6 de mayo, los boletos se vendan hasta tres días antes, conservando el límite de 1000 boletos por día.

La medida fue adoptada tras las extensas filas originadas por la falta de boletos, lo que provocó las quejas de los turistas.

Se informó que, se habilitará la venta para los dos subsiguientes días, una vez que se agoten los cupos de una fecha. La única restricción es que no se pase los tres días de anticipación a la fecha de visita. Con esto, se podrá distribuir mejor a los visitantes en distintas jornadas y evitar molestias en los turistas.

¿Por qué es importante diversificar la oferta y elevar la competitividad más allá de Machu Picchu? (Foto: Andina)

Sofía Campos, presidenta de la Asociación Coordinadora Vecinal de Vigilancia y Participación Ciudadana de Machu Picchu, comunicó que el convenio se logró tras una reunión, convocada por la DDC Cusco, entre la Policía Nacional y otras instituciones aliadas.

Tras la implementación de la disposición, se ha logrado reducir las filas que se formaban desde la madrugada, ordenar la atención a los visitantes nacionales y extranjeros, entre otros beneficios.