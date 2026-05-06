Resumen

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El Ministerio de cultura precisó que si se agotan los cupos de una fecha, de inmediato se habilita la venta para los días subsiguientes. Foto: Andina/composición GEC
El Ministerio de cultura precisó que si se agotan los cupos de una fecha, de inmediato se habilita la venta para los días subsiguientes. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

Los boletos para visitar Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, tendrán una nueva modalidad de obtención. La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco dispuso que, desde este miércoles 6 de mayo, los boletos se vendan hasta tres días antes, conservando el límite de 1000 boletos por día.