Resumen

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RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook reaparecieron juntos en un show que confirmó que el vínculo con ARMY sigue intacto. (Foto: AFP / BIGHIT MUSIC / Netflix)
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RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook reaparecieron juntos en un show que confirmó que el vínculo con ARMY sigue intacto. (Foto: AFP / BIGHIT MUSIC / Netflix)
  • RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook reaparecieron juntos en un show que confirmó que el vínculo con ARMY sigue intacto. (Foto: AFP / BIGHIT MUSIC / Netflix)
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    RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook reaparecieron juntos en un show que confirmó que el vínculo con ARMY sigue intacto. (Foto: AFP / BIGHIT MUSIC / Netflix)

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    RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook reaparecieron juntos en un show que confirmó que el vínculo con ARMY sigue intacto. (Foto: AFP / BIGHIT MUSIC / Netflix)

  • En el repertorio destacaron temas del nuevo disco como “Body to Body”, “Swim” y “Hooligan”. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
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    En el repertorio destacaron temas del nuevo disco como “Body to Body”, “Swim” y “Hooligan”. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

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    En el repertorio destacaron temas del nuevo disco como “Body to Body”, “Swim” y “Hooligan”. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

  • Más que un regreso, el show en Seúl funcionó como una declaración: BTS cerró la pausa grupal y abrió oficialmente un nuevo capítulo. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)
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    Más que un regreso, el show en Seúl funcionó como una declaración: BTS cerró la pausa grupal y abrió oficialmente un nuevo capítulo. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)

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    Más que un regreso, el show en Seúl funcionó como una declaración: BTS cerró la pausa grupal y abrió oficialmente un nuevo capítulo. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)

  • “Swim” aportó uno de los pasajes más emotivos del show y dejó ver el lado más sensible de esta nueva etapa de BTS. (Foto: Roland DE COURSON / AFP)
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    “Swim” aportó uno de los pasajes más emotivos del show y dejó ver el lado más sensible de esta nueva etapa de BTS. (Foto: Roland DE COURSON / AFP)

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    “Swim” aportó uno de los pasajes más emotivos del show y dejó ver el lado más sensible de esta nueva etapa de BTS. (Foto: Roland DE COURSON / AFP)

  • BTS volvió a compartir escenario como grupo completo y convirtió el concierto en un reencuentro largamente esperado por ARMY, tras casi cuatro años de pausa. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
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    BTS volvió a compartir escenario como grupo completo y convirtió el concierto en un reencuentro largamente esperado por ARMY, tras casi cuatro años de pausa. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

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    BTS volvió a compartir escenario como grupo completo y convirtió el concierto en un reencuentro largamente esperado por ARMY, tras casi cuatro años de pausa. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

  • Desde Gwanghwamun Square hasta las pantallas de Netflix, el regreso de BTS se vivió como un evento global seguido por millones de fans. (Foto: Roland DE COURSON / AFP)
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    Desde Gwanghwamun Square hasta las pantallas de Netflix, el regreso de BTS se vivió como un evento global seguido por millones de fans. (Foto: Roland DE COURSON / AFP)

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    Desde Gwanghwamun Square hasta las pantallas de Netflix, el regreso de BTS se vivió como un evento global seguido por millones de fans. (Foto: Roland DE COURSON / AFP)

  • "¡Hola Seúl, estamos de vuelta!", lanzó un miembro de la banda ante una multitud que los esperaba a gritos de "BTS, BTS". (Foto: Roland DE COURSON / AFP)
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    "¡Hola Seúl, estamos de vuelta!", lanzó un miembro de la banda ante una multitud que los esperaba a gritos de "BTS, BTS". (Foto: Roland DE COURSON / AFP)

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    "¡Hola Seúl, estamos de vuelta!", lanzó un miembro de la banda ante una multitud que los esperaba a gritos de "BTS, BTS". (Foto: Roland DE COURSON / AFP)

  • Pantallas gigantes, una escenografía imponente y una puesta en escena de escala global marcaron el regreso de BTS, en un show concebido para estar a la altura de la magnitud del fenómeno. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
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    Pantallas gigantes, una escenografía imponente y una puesta en escena de escala global marcaron el regreso de BTS, en un show concebido para estar a la altura de la magnitud del fenómeno. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

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    Pantallas gigantes, una escenografía imponente y una puesta en escena de escala global marcaron el regreso de BTS, en un show concebido para estar a la altura de la magnitud del fenómeno. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

  • Con RM actuando con limitaciones físicas tras lesionarse en los ensayos, el grupo reconfiguró parte de su movimiento escénico sin perder intensidad en canciones como “Hooligan”. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
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    Con RM actuando con limitaciones físicas tras lesionarse en los ensayos, el grupo reconfiguró parte de su movimiento escénico sin perder intensidad en canciones como “Hooligan”. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

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    Con RM actuando con limitaciones físicas tras lesionarse en los ensayos, el grupo reconfiguró parte de su movimiento escénico sin perder intensidad en canciones como “Hooligan”. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

  • La plaza Gwanghwamun fue el escenario elegido para un regreso de escala mundial, con BTS nuevamente en el centro del pop global.. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
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    La plaza Gwanghwamun fue el escenario elegido para un regreso de escala mundial, con BTS nuevamente en el centro del pop global.. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

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    La plaza Gwanghwamun fue el escenario elegido para un regreso de escala mundial, con BTS nuevamente en el centro del pop global.. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Por Sonia del Águila

Tras casi cuatro años de pausa, BTS volvió a compartir escenario como grupo completo y convirtió su regreso en un acontecimiento global. “The Comeback Live: ARIRANG”, transmitido desde Seúl, no solo marcó el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook con ARMY, sino también el inicio de una nueva etapa para la banda surcoreana. Entre pantallas gigantes, una escenografía imponente, nuevas canciones y momentos cargados de emoción, el concierto dejó imágenes que resumen la magnitud de un regreso largamente esperado. Esta galería recorre algunas de las postales más potentes de una noche que ya ocupa un lugar especial en la historia reciente del K-pop.