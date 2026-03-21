Tras casi cuatro años de pausa, BTS volvió a compartir escenario como grupo completo y convirtió su regreso en un acontecimiento global. “The Comeback Live: ARIRANG”, transmitido desde Seúl, no solo marcó el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook con ARMY, sino también el inicio de una nueva etapa para la banda surcoreana. Entre pantallas gigantes, una escenografía imponente, nuevas canciones y momentos cargados de emoción, el concierto dejó imágenes que resumen la magnitud de un regreso largamente esperado. Esta galería recorre algunas de las postales más potentes de una noche que ya ocupa un lugar especial en la historia reciente del K-pop.

Tras casi cuatro años de pausa, BTS volvió a compartir escenario como grupo completo y convirtió su regreso en un acontecimiento global. “The Comeback Live: ARIRANG”, transmitido desde Seúl, no solo marcó el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook con ARMY, sino también el inicio de una nueva etapa para la banda surcoreana. Entre pantallas gigantes, una escenografía imponente, nuevas canciones y momentos cargados de emoción, el concierto dejó imágenes que resumen la magnitud de un regreso largamente esperado. Esta galería recorre algunas de las postales más potentes de una noche que ya ocupa un lugar especial en la historia reciente del K-pop.