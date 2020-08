El portal Deadline aseguró que Ben Affleck adaptará “The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood” de Sam Wasson, un libro que explora, a partir de “Chinatown”, el cambio industrial y artístico que se dio cuando el cine estadounidense pasó de escuchar las voces de los directores del Nuevo Hollywood a estar más interesado en “blockbusters” y grandes éxitos de taquilla.

Affleck desarrollará esta película para Paramount, un estudio que tiene a "Chinatown", dirigida por Roman Polanski y con Jack Nicholson y Faye Dunaway como protagonistas, entre los mayores éxitos de toda su historia.

El productor Robert Evans, la figura de Paramount que impulsó joyas como "Chinatown" y "The Godfather" (1972), falleció en octubre de 2019 a los 89 años.

“The Big Goodbye” será el primer título de Affleck como director desde “Live by Night” (2016). Su carrera como realizador incluye también “Gone Baby Gone” (2007), “The Town” (2010) y “Argo” (2012), una cinta con la que ganó el Oscar a la mejor película.

Affleck tiene otra estatuilla en su vitrina: la del Oscar al mejor guion original que obtuvo junto a Matt Damon por “Good Will Hunting” (1997).

Además de "The Big Goodbye", el pasado noviembre se desveló que Affleck también está interesado en rodar como director "King Leopold's Ghost", una cinta sobre las atrocidades del rey Leopoldo II de Bélgica (1835-1909) en el Congo y las masacres racistas que se llevaron a cabo en ese país africano.

En cuanto a su carrera como actor, Affleck estrenó este año la película de Netflix "The Last Thing He Wanted" y el drama deportivo "The Way Back".

Entre sus proyectos interpretativos en el horizonte destacan “The Last Duel”, donde se volverá a ver con su amigo Matt Damon y se pondrá a las órdenes del director Ridley Scott; y “Deep Water”, que supondrá el regreso tras las cámaras del cineasta Adrian Lyne y en donde trabajará junto a la actriz cubana (y ahora pareja sentimental suya) Ana de Armas.

