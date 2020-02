“Buscando Justicia”, cinta protagonizada por Brie Larson, Jamie Foxx y Michael B. Jordan, llega a la cartelera peruana este 20 de febrero.

La cinta cuenta la historia real del joven abogado Bryan Stevenson (Jordan) y de su histórica batalla por la justicia. Después de licenciarse en Harvard, Bryan recibe ofertas de trabajo muy lucrativas. Pero él prefiere poner rumbo a Alabama para defender a personas que han sido condenadas erróneamente o que carecían de recursos para tener una representación legal adecuada, y lo hace con el apoyo de la activista local Eva Ansley (Larson).

Uno de sus primeros y más turbulentos casos es el de Walter McMillian (Foxx), que en 1987 fue sentenciado a la pena muerte por el asesinato de una chica de 18 años, a pesar de que las pruebas demostraban ostensiblemente su inocencia. En los años posteriores, Bryan se ve envuelto en un laberinto de maniobras legales y políticas y de un racismo abierto y descarado mientras lucha por Walter y otros como él, a pesar de tenerlo todo en su contra, incluido el sistema legal.

Esta son algunas curiosidades de la “Buscando Justicia”:

• Para prepararse para el papel del abogado Bryan Stevenson en “Buscando Justicia”, Michael B. Jordan quería parecer cómodo en el ambiente de un tribunal. Acomodó los muebles en su residencia durante la grabación en Atlanta para recrear la estructura de un tribunal completo con un estrado para testigos, tribuna de jurado y mesas. También trabajó directamente con el verdadero Bryan Stevenson para poder sonar natural al utilizar la terminología legal de la película.

• Jamie Foxx usó música para establecer el tono de cualquier escena que estuviera actuando como Walter McMillian en Buscando Justicia. Caminaba en el set escuchando una canción específica de su playlist, el cual contenía desde rock clásico hasta rap, música gospel y más, y luego justo antes de que el director Destin Daniel Cretton llamara “¡Acción!”, apagaba la música, escondía el parlante y entraba en personaje. El actor, quien empezó su carrera en la comedia, también entretenía al elenco y al equipo entre escenas con rutinas de stand-up.

• Rafe Spall, quien interpretó al Fiscal Distrital Tommy Chapman en Buscando Justicia, fue el único actor británico en el elenco, pero muchas personas en el set no sabían que no era del sur de los Estados Unidos. El actor no solo dominó el acento sureño, sino que durante todo el tiempo que estuvo grabando en Atlanta se mantuvo en personaje vocalmente, hablando como Tommy Chapman inclusive fuera del set. Las personas que conoció en restaurantes y cafeterías locales creyeron que era un verdadero caballero sureño y lo trataron como a un nativo.

• El director/guionista Destin Daniel Cretton acababa de volverse padre justo antes de empezar la grabación de Buscando Justicia. Dirigió múltiples escenas con su pequeño hijo colgado en frente con un arnés, deleitando al elenco y equipo.

• Una línea de la película Buscando Justicia fue inspirada en una experiencia de la vida real de Jamie Foxx, la cual contó al director/guionista Destin Daniel Cretton. Le habló acerca de crecer en el sur y cómo nunca entendió por qué algunas personas estaban “molestas” con él simplemente por el color de piel con el que nació, algo sobre lo que no tiene control. Destin incorporó este sentimiento al guion, donde Walter habla sobre ser visto como culpable desde el momento en que naces.