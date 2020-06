El estadounidense Joel Schumacher, conocido por ser el director de películas como “The Lost Boys” y “Falling Down”, así como las películas de “Batman”, falleció en la ciudad de Nueva York este lunes por la mañana después de una batalla de un año contra el cáncer, según indican medios estadounidenses. Schumacher tenía 80 años

Schumacher nació en la ciudad de Nueva York el 29 de agosto de 1939. Estudió por primera vez en Parsons The New School for Design y el Fashion Institute of Technology, pero después de trabajar en la industria de la moda, se dio cuenta de que le encantaba el cine. Fue ahí, cuando decidió mudarse a Los Ángeles, donde comenzó su carrera trabajando como diseñador de vestuario en películas como “Sleeper” e “Interiores” de Woody Allen hasta convertirse en guionista y luego en director.

El primer guión que escribió fue para musical de 1976 “Sparkle”, que desarrolló con Howard Rosenman. Además, escribió para las películas “Car Wash” de 1976 y “The Wiz” de 1979.

Su debut como director fue con la cinta “The Incredible Shrinking Woman” en 1981, protagonizada por Lily Tomlin. Después realizó algunos filmes más en el género de comedia, y fue en los años noventa donde se volvió conocido gracias a las cintas que dirigió.

La primera fue “Línea mortal” (1990), seguido por “El cliente”(1994) y “A Time to Kill” (1996). Pero si con algo relacionamos a Schumacher es por haber sustituido al intrépido Tim Burton como director de la saga “Batman”.

El estadounidense dirigió “Batman Forever” en 1995, y “Batman & Robin”, ambas películas no son recordadas precisamente por ser las mejores del universo de DC Comics.

Sin embargo, Schumacher no merece ser recordado solo por las películas de Batman, hizo varias que sí fueron alabadas por la crítica y merecen ser vistas en la actualidad tales como “The Lost Boys”(1987), “Flatliners” (1990), “Falling Down” (1993), “The Client”(1994), “Phone Booth” (2003) y “Veronica Guerin” (2003).