En la última semana de vacaciones, cuando el verano empieza a despedirse y el regreso a clases asoma en el calendario, un punto de encuentro para los niños será “Mi primer festival - Edición Solar”. Están invitados los pequeños, los padres y los docentes a ocupar butacas, espacios al aire libre y salas culturales donde se verán historias que hablan del país, la identidad de los peruanos y el medio ambiente. Tras 11 años, el festival implementa la tecnología de paneles solares instalados en techos con el fin de proyectar películas. El cine funciona, literalmente, con la luz del sol.

La inauguración incluye la proyección de “Maya, dame un título”, del director francés Michel Gondry, una historia sobre la imaginación entre padre e hija. La película acompaña la primera exposición, “La imagen y el video tiempo atrás”, creada por Noa Gálvez Brown, de ocho años, que invita a reflexionar sobre la evolución de la imagen antes de la tecnología digital.

"Flow" se proyectará en Mi primer festival - Edición Solar de Lima. (Foto: Difusión)

El festival para las infancias se realiza del 21 al 28 de febrero de 2026 en Lima. La programación reúne 80 películas entre largometrajes y cortometrajes, y 10 talleres de ingreso libre en cada caso. Las actividades se desarrollan en 14 sedes de Lima, incluyendo espacios en Lima Norte. Entre ellas, figuran la Alianza Francesa, el Centro Cultural de España, el Museo de Arte Contemporáneo, el Instituto Guimarães Rosa y la Comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo, además de otros espacios públicos y culturales. Algunas actividades requieren inscripción previa.

Amor por el cine y el medio ambiente

En la selección de películas del festival, destacan títulos recientes como “Flow”, largometraje animado de Gints Zilbalodis (Letonia), ganador del Oscar 2025, que se centra en la urgencia climática y la conmovedora historia de un grupo de animales. También está “Kayara, la guerrera del imperio inca”, largometraje animado peruano ambientado en la Amazonía y enfocado en la deforestación y los pueblos originarios, pero también habrá bloques dedicados a adolescentes y competencias de cortometrajes como “Al cine con tu bebé”.

Franco García Becerra y Alberth Merma, director y protagonista de "Raíz", respectivamente, durante el Festival de Cine de Berlín. (Foto: Berlinale)

La película peruana “Raíz”, del director Franco García Becerra, también se proyectará en el festival. Esta tuvo su estrenó en la edición para infancias Generation Kplus del Festival de Cine de Berlín en 2024. Cuenta la historia de un niño pastor de alpacas de ocho años que sueña con que Perú clasifique al Mundial de Rusia, mientras enfrenta la amenaza de una empresa que pone en riesgo la tranquilidad de su comunidad. “Vimos, durante las proyecciones de la película, que se generaba un debate entre los niños y su familia, donde los niños hacían preguntas. Algunos se quedaban con el tema del fútbol, el quechua, la fantasía, la labor de la tierra del protagonista. Esperamos que también tengan ese tipo de reacciones en este festival”, señala el director a este diario.

“Tenemos la capacidad como país de hacer la batalla en dos frentes, tanto para preservar el planeta como las lenguas originarias. Hay una conexión muy fuerte en esto, puesto que la preservación de las lenguas y los saberes ancestrales de las culturas indígenas es la carta, la respuesta y el futuro de cara a cómo vamos a proteger el medio ambiente”, dice Augusto Zegarra.

Programa completo. Cine para niños: actividades antes de vacaciones

Día Fecha Sede Hora Actividad Sábado 21 febrero Alianza Francesa de Lima 4–5 pm Presentación Libro Pop Up “Mi Primer Festival” + Talleres de arte 5–6 pm Inauguración MPF Expo 6–8 pm Inauguración + Película inaugural

“Maya, dame un título” Domingo 22 febrero Casa de la Literatura 4 pm Al cine con tu bebé 4–6:30 pm Taller “Historias que se cuentan, historias que se animan” Comunidad Shipibo Conibo Cantagallo 4–6:30 pm Club Luciérnaga 6:30 pm Comp. Futuros Cineastas (Pelisolar) 7:00 pm “Kayara” Parque Fiteca, Comas 6:30 pm Comp. Futuros Cineastas (Pelisolar) 7:00 pm “Robotia” Biblioteca Miguelina Acosta 5–8 pm Comp. Cortometrajes / Comp. Series (Bloque 1 y 2) + Foco Perú:

“Cora” CEIA – Univ. Científica del Sur 11 am – 1 pm Comp. Perú – Bloque 1 (

Raíz

+ invitado) Lunes 23 febrero Alianza Francesa de Lima 5–7 pm Foco Adolescentes Flow (Girls Zillabolids) 7–9 pm Foco Educadores ESPECTADORES (Spectateurs) Martes 24 febrero Alianza Francesa de Lima 5–7 pm Foco Adolescentes +12

“Robot Dreams” 7–8 pm Masterclass “En cine en verde” MAC Lima 5–7:30 pm Taller “Construye tu Cardboard” 7–8 pm Foco Solar + Comp. Cortometrajes – Bloque 1 Bibliomichi 4 pm Taller Luciérnaga 5:30–6 pm Comp. Series – Bloque 1 Miércoles 25 febrero Alianza Francesa de Lima 5–7 pm Foco Adolescentes +16

Mars Express 7–9 pm Foco Educadores APRENDER MALI 6–8 pm Foco Perú –

“Yungay: Dios, mi madre y el hormigón armado” Centro Cultural Cine Sanbar 6 pm Comp. Cortometrajes – Bloque 2 / Comp. Series – Bloque 2 CCELIMA 11 am Charla virtual Cine + Educación Jueves 26 febrero Alianza Francesa de Lima 5–7 pm Comp. Largos 1 –

“Dalia y el libro rojo” MAC Lima 7–9 pm Comp. Largometrajes

“Robotia” Cine Sanbar 4–6:30 pm Taller Luciérnaga 7 pm Foco Solar + Foco Adolescentes AMPLIFICADAS CEIA – Univ. Científica del Sur 5–9 pm Comp. Perú – Bloque 2 (

“Runa Simi”

+ invitado) CCELIMA 11 am Charla “El museo fuera del museo” Viernes 27 febrero Alianza Francesa de Lima 5–7 pm Comp. Largos 3 –

“Nina y el secreto del erizo” 7–9 pm Comp. Largos 4 –

“Soy Frankelda” Playa El Silencio 7–9 pm Foco Solar +

“Kayara” CCELIMA 5–9 pm Taller “Crear para transformar” Casita Sonqollay 7 pm Masterclass “Cine infantil en lenguas originarias” Sábado 28 febrero Alianza Francesa de Lima 11 am – 1 pm Al cine con tu bebé

“Bonjour le monde” 11 am – 1 pm Taller Libro Pop Up IGR – Instituto Guimarães Rosa 11 am Cortos Florianópolis CCELIMA 10 am – 5 pm Taller “Crear para transformar” MAC Lima 5 pm Carnaval 6 pm Proyección Foco Solar 7 pm Premiación MPF11 Solar 7:30 pm Película de clausura

“Runa Simi”

Sostenibilidad

El eje diferencial de esta edición es la alianza con Peli Solar, un proyecto que funciona como cine itinerante alimentado por energía renovable. El sistema integra paneles solares en el techo, baterías de almacenamiento y un inversor que convierte la energía del sol en electricidad, permitiendo proyecciones sin conexión a la red eléctrica.

Beatriz Cisneros, directora de Peli Solar, explica el origen del proyecto: “Nace de la experiencia de llegar a diferentes comunidades y darnos cuenta cómo comunidades alejadas se ve escaso el acceso a la cultura, la educación, los servicios básicos, hablando de la electricidad”.

En junio, explica Cisneros, se implementará un piloto de microcine solar en la Comunidad Nativa De Paoyhan, en Pucallpa. “No existe aún, pero se trata de implementar el primer microcine fijo. Porque una cosa es la experiencia itinerante y la otra cosa que sea autogestionado por ellos. Para que sea posible, buscamos crear una red entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Producción y empresas privadas”, añade Cisneros. Es decir, propone que la conciencia ambiental comience en la infancia, no solo desde la pantalla, sino también desde la energía que la hace posible.