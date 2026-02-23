Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El eje diferencial de esta edición de Mi primer festival es la alianza con Peli Solar, un proyecto que funciona como cine itinerante alimentado por energía renovable. (Foto: Difusión/Mi primer festival)
El eje diferencial de esta edición de Mi primer festival es la alianza con Peli Solar, un proyecto que funciona como cine itinerante alimentado por energía renovable. (Foto: Difusión/Mi primer festival)
Por Leslie A. Galván

En la última semana de vacaciones, cuando el verano empieza a despedirse y el regreso a clases asoma en el calendario, un punto de encuentro para los niños será “Mi primer festival - Edición Solar”. Están invitados los pequeños, los padres y los docentes a ocupar butacas, espacios al aire libre y salas culturales donde se verán historias que hablan del país, la identidad de los peruanos y el medio ambiente. Tras 11 años, el festival implementa la tecnología de paneles solares instalados en techos con el fin de proyectar películas. El cine funciona, literalmente, con la luz del sol.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.