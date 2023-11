Regresa “Karate Kid”. Los actores Jackie Chan y Ralph Macchio realizarán una nueva película de la saga de artes marciales interpretando al Sr. Han (2010) y Daniel LaRusso (1984) respectivamente.

En ese sentido, en un video publicado por Sony Entertainment, ambos intérpretes se unieron para anunciar la búsqueda de un nuevo protagonista.

La empresa productora inició un casting global para descubrir al nuevo Karate Kid, ellos indicaron buscan actores con apariencia china o ascendencia asiática de entre 15 a 17 años, que hablen fluidamente el inglés y el mandarín como un adicional, el cual será valorado.

Asimismo, el anuncio indicó que los postulantes deben tener habilidades atléticas y ser expertos artistas marciales, la práctica de gimnasia o danzas serán aspectos que la empresa reconocerá, afirmaron en su comunicado.

Las postulaciones se realizarán de manera virtual, por lo que las personas interesadas deberán comunicarse al correo electrónico KarateKidCasting@sony.com.

Casting de Karate Kid





Sobre la nueva película de “Karate Kid”

Tras el éxito de la serie “Cobra Kai”, que trajo personajes de las películas originales de los 80 a interactuar con nuevo personajes, Sony estima que para diciembre del 2024 se estrenará la nueva entrega de la saga.

La cinta está bajo la dirección de Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World, 2017) y escrita por Rob Lieber. La trama aún no ha sido revelada, pero se espera que el rodaje de las películas inicien entre marzo y abril de 2024.

Cabe precisar que Ralph Macchio y Jackie Chan encarnarán a sus respectivos personajes de la saga, Macchio interpretaría nuevamente a un adulto Daniel LaRusso y Chan al Sr. Han, mentor de Dre Parker (Jaden Smith) en el remake de Karate Kid del año 2010.